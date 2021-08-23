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У Єврокомісії обіцяють не допустити проблем з транзитом газу в Україні через Північний потік-2

Автор
Т. Гулеватая
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У Єврокомісії обіцяють не допустити проблем з транзитом газу в Україні через Північний потік-2 Новина оновлена 23 серпня 2021, 11:19
Nord Stream 2

У Єврокомісії обіцяють стежити за збереженням транзиту через Україну.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в ЄС стежитимуть за декларацією США і Німеччини, щоб Nord Stream-2 не призвела до проблем для України, як країни-транзитера.

Про це Домбровскіс заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, в Єврокомісії завжди відзначали, що в цьому проекті немає спільного європейського інтересу і він не сприяє досягненню цілей енергетичної політики ЄС.

Крім того, віце-президент нагадав, що всі газопроводи, які входять на територію Євросоюзу, повинні відповідати вимогам Третього енергопакету.

Одне з яких — не перешкоджати доступу до інфраструктури.

Відзначимо, на завершальній стадії будівництва газопроводу політики та експерти дають свої прогнози на подальший розвиток подій. Так, в Росії заявляють, що будівництво вже закінчується і газопровід ось-ось запустять, незважаючи на декларацію США та Німеччини. В Україні все ж сподіваються, що "Північний потік-2" працювати не буде.

А видання   "Bloomberg" опублікувало статтю, в якій дали прогноз про подальші дії Німеччини.

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