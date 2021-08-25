"Північний потік-2" програв суд у Німеччині: у чому суть справи і чому це важливо для України

Російський газопровід не звільнили від виконання вимог Євросоюзу

Російський газопровід "Північний потік-2" програв суд у Німеччині та зобов’язаний відповідати правилам Третього енергопакету Європейського Союзу. При цьому у Кремлі всю відповідальність за подальші дії переклали на дочірнє підприємство "Газпрому".

Про це у середу, 25 серпня, повідомляє Reuters.

Так, Вищий регіональний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив позов оператора "Північного потоку — 2" компанії Nord Stream 2 AG (входить у склад "Газпрому"). Таким чином російський газопровід не звільнили від вимог Газової директиви ЄС.

Цією директивою передбачено, що газопостачальник та компанія, що забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. При цьому 50% пропускної потужності газогону мають бути зарезервовані для альтернативних постачальників. Вищевказані правила потрібні для того, щоб забезпечити чесну конкуренцію на ринку газу і запобігти тому перешкоджанню доступу компаній-конкурентів до інфраструктури.

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку -2", вже заявила, що правила директиви ЄС спрямовані на знищення газопроводу. Більше того, російському газопроводу доведеться витратити додаткові гроші та час, щоб відповідати директиві ЄС.

Реакція Кремля на програну справу щодо звільнення "Північного потоку -2" від вимог ЄС була досить неоднозначною. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що подальші кроки має визначати компанія Nord Stream 2 AG, яка і програла суд у Німеччині. Спікер Путіна зазначив, що "Північний потік-2" — це виключно міжнародний комерційний проект задля енергобезпеки всієї Європи".

В той же час в Україні рішення німецького суду привітали та назвали довгоочікуваним. Про це заявив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває", — написав він.

Більш того, Макогон розповів про плани компанії щодо участі в управлінні скандальним російським газопроводом.

Макогон відреагував на програний суд "Північного потоку - 2"

Нагадаємо, що раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що у проекті "Північний потік — 2" немає спільного європейського інтересу і він не сприяє досягненню цілей енергетичної політики ЄС. Крім того, дипломат пообіцяв стежити, щоб Nord Stream-2 не призвела до проблем для України, як країни-транзитера.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", у "Нафтогазі" сподіваються, що російський газопровід таки не запрацює.