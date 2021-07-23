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"Северный поток-2" завершен. Куда дальше ударит Путин?

"Северный поток-2" завершен. Куда дальше ударит Путин?
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф

Поскольку строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, пора спросить, что будет делать президент России дальше.

На сайте “Politico” размещена статья Максимилиана Терхалле, приглашенного профессора программы "Grand Strategy" в Королевском колледже Лондона и бывшего старшего советника Министерства обороны Великобритании, в которой автор делится своим взглядом на то, как события могут развиваться в дальнейшем. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Президент России Владимир Путин выиграл битву за трубопровод "Северный поток - 2". После того как на прошлой неделе президент США Джо Байден признал, что дальнейшие санкции "бесполезны", учитывая, что 98% трубопровода уже завершено, поддержка проекта канцлером Германии Ангелой Меркель, наконец, принесла плоды, хотя и подвергалась резкой критике.

Но как только в конце августа работы на "Северном потоке-2" будут завершены, трансатлантическим стратегам нужно будет еще больше задуматься над вопросом, лежащим в основе всей этой динамики: нападет ли Россия? И если да, то когда?

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Вполне вероятно, что Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и которая будет лишена из-за трубопровода даже минимального контроля над Россией, теперь обречена. Соседние с Россией более мелкие члены НАТО также справедливо дрожат, задаваясь вопросом, насколько надежной на самом деле является сдерживающая функция альянса. И имеют для этого вескую причину.

Российского президента наверняка воодушевило постоянное игнорирование Германией резкой критики трубопровода со стороны Польши и стран Балтии - не говоря уже о недавнем указании Байдена на то, что Россия представляет собой меньшую угрозу безопасности для США, чем Китай.

На прошлой неделе Путин заявил, что предполагаемый "антироссийский проект" Запада побудил его написать статью о том, почему Россия и Украина на самом деле являются одной нацией. Смысл был ясен: Судеты, Кувейт - теперь Украина?

Те, кто думает, что ответ - "нет", указывают на комментарии вроде бывшего министра иностранных дел США Генри Киссинджера, который подчеркнул, что Путин не "персонаж, подобный Гитлеру" в интервью "Financial Times" в 2018 году. Многие наблюдатели продолжают рассматривать любые несогласные оценки как приговор. Их оправдывает тот факт, что, например, предсказание бывшего начальника штаба Великобритании генерала Ричарда Ширреффа "2017 год: война с Россией" оказалось ошибочным.

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Бывшие официальные лица указывают на железный закон сдерживания НАТО: Россия не будет атаковать восточный фланг альянса, пока там находятся американские солдаты – читайте так: немецкие, британские или французские не в счет. С уходом бывшего президента США Дональда Трампа американские войска находятся здесь, поэтому возникает резонный вопрос: Так из-за чего вся эта суета?

Адмирал Джеймс Дж. Ставридис дает одну подсказку. В своей книге "2034 год: роман о следующей мировой войне", опубликованной вместе с американским писателем Эллиотом Акерманом в начале этого года, он описывает начало войны между США и Китаем. Ставридис, который искренне поддержал книгу Ширреффа, не связывает свои последние идеи с Европой и Россией. Но другие связывают, возможно, непреднамеренно.

Когда Джеймса Мэттиса, тогдашнего министра обороны США, в 2017 году спросили в Сенате, могут ли США вести две крупные войны одновременно, он ответил: "Нет, сэр!" И вот где Путин может надеяться на возможность.

Война между США и Китаем, скорее всего, поглотит большую часть, если не весь, экономический и военный потенциал США и, следовательно, сильно подорвет их доверие к обеспечению сдерживания в Европе. И поэтому такой конфликт предоставит Путину долгожданную возможность исправить поражение России в конце холодной войны в 1991 году.

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Безусловно, неизвестно, разразится ли конфликт между США и Китаем вообще. Но невозможно исключить, что продолжающаяся конкуренция может перерасти в массовый пожар, именно потому, что очень маловероятно, что какая-либо из сторон пожелает уступить власть в какой-либо существенной мере.

Между тем, учитывая беспринципность Путина, Европа, включая Великобританию, не должна основывать свои высокие заверения в адрес Украины на доверии к российскому лидеру.

Вместо этого они должны предотвращать будущие атаки, действуя на двух уровнях: во-первых, европейские державы должны ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от базирующейся в Бельгии системы SWIFT - глобальной сети, облегчающей международные банковские операции. Во-вторых, европейцы должны переосмыслить возможность объединения и расширения своих ядерных арсеналов в форме евро сдерживающего фактора, размещенного внутри НАТО.

Победа Путина в "Северном потоке - 2" нанесла удар по сдерживанию НАТО. Умиротворение победило, но последнее слово не должно быть за ним.

 Ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина заявили о возможности продления транзита газа через Украину.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Украина, НАТО, Россия, Северный поток-2, нападет ли Путин.
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