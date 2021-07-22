Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе

Протест Украины против решения по "Северному потоку-2"

Украинские нардепы, обращаясь к США и ЕС, обнародовали совместное заявление по поводу недопустимости запуска "Северного Потока-2".

Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу. Список состоит из 10 претензий к Украине.

Возобновление РФ вопроса о продлении транзита газа через Украину

В связи с заключением соглашения между США и Германией у Путина заявили, что готовы обсудить продление транзита газа через Украину после 2024 года.

Скандал из-за карты Украины без Крыма на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио еще не начались, а уже намечается громкий политический скандал из-за карты Украины на официальном сайте Олимпиады.

Обострение на Донбассе

В ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на востоке Украины, где едва ли не ежедневно происходят фатальные обстрелы позиций ВСУ, ухудшилась.

Заявление Юрчишина на Шуфрича

Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Национальную полицию Украины, заявив, что нардеп Нестор Шуфрич занимается разжиганием межнациональной розни.

Непогода в Украине

Вследствие существенного ухудшения погодных условий в Украине зафиксировали ряд чрезвычайных происшествий, обесточены сотня населенных пунктов и погибли два человека.

"Настоящая" цена доллара

Индекс БигМака показал, что курс доллара в Украине должен составлять 11,5 гривны, а наша национальная валюта недооценена на 57,7%.

Мутация коронавируса в России

В соседней России, откуда в Украину завезли штамм "Дельта", теперь обнаружили коронавирус мутации "Гамма".

Летний релиз Монатика

Артист Дмитрий Монатик презентовал зажигательный клип на трек "Зажигать/Jomo".