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Четверг, 22.07.2021
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Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе

Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Протест Украины против решения по "Северному потоку-2"

Украинские нардепы, обращаясь к США и ЕС, обнародовали совместное заявление по поводу недопустимости запуска "Северного Потока-2".

Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу. Список состоит из 10 претензий к Украине.

Возобновление РФ вопроса о продлении транзита газа через Украину

В связи с заключением соглашения между США и Германией у Путина заявили, что готовы обсудить продление транзита газа через Украину после 2024 года.

Скандал из-за карты Украины без Крыма на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио еще не начались, а уже намечается громкий политический скандал из-за карты Украины на официальном сайте Олимпиады.

Обострение на Донбассе

В ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на востоке Украины, где едва ли не ежедневно происходят фатальные обстрелы позиций ВСУ, ухудшилась.

Заявление Юрчишина на Шуфрича

Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Национальную полицию Украины, заявив, что нардеп Нестор Шуфрич занимается разжиганием межнациональной розни.

Непогода в Украине

Вследствие существенного ухудшения погодных условий в Украине зафиксировали ряд чрезвычайных происшествий, обесточены сотня населенных пунктов и погибли два человека.

"Настоящая" цена доллара

Индекс БигМака показал, что курс доллара в Украине должен составлять 11,5 гривны, а наша национальная валюта недооценена на 57,7%.

Мутация коронавируса в России

В соседней России, откуда в Украину завезли штамм "Дельта", теперь обнаружили коронавирус мутации "Гамма".

Летний релиз Монатика

Артист Дмитрий Монатик презентовал зажигательный клип на трек "Зажигать/Jomo".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 77

Все по теме:

Газ, ОБСЕ, ЕСПЧ, Монатик, Ситуация на Донбассе, Северный поток-2, Итоги дня.
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