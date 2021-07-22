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На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)

На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф

Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Национальную полицию Украины, заявив, что нардеп Нестор Шуфрич, которому пригрозила "дать в зубы" Ирина Верещук, занимается разжиганием межнациональной розни. Заявление Юрчишин опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Юрчишина, представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" следует привлечь к уголовной ответственности за сказанное в эфире российского телеканала "Россия 1".

В эфире Шуфрич заявил, что Украина признала коренным народом "последователей и фактически наследников чингизидов".

"Ведь что такое Крымскотатарское ханство? В 1441 году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус был составляющей Золотой Орды. Что такое Золотая Орда? Это Батухан, который сжег Киев, это тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство с понятными целями", - говорил на российском канале нардеп от ОПЗЖ.

Юрчишин, заявивший на Шуфрича в полицию, ссылается на ст. 24 Конституции и ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

"Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар", - отметил Юрчишин.

Напомним, два украинских телеканала уличили в "языке вражды". Нацсовет проведет проверку.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 349

Все по теме:

Нестор Шуфрич, Ярослав Юрчишин, Разжигание межнациональной розни, ОПЗЖ.
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