На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)

Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Национальную полицию Украины, заявив, что нардеп Нестор Шуфрич, которому пригрозила "дать в зубы" Ирина Верещук, занимается разжиганием межнациональной розни. Заявление Юрчишин опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Юрчишина, представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" следует привлечь к уголовной ответственности за сказанное в эфире российского телеканала "Россия 1".

В эфире Шуфрич заявил, что Украина признала коренным народом "последователей и фактически наследников чингизидов".

"Ведь что такое Крымскотатарское ханство? В 1441 году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус был составляющей Золотой Орды. Что такое Золотая Орда? Это Батухан, который сжег Киев, это тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство с понятными целями", - говорил на российском канале нардеп от ОПЗЖ.

Юрчишин, заявивший на Шуфрича в полицию, ссылается на ст. 24 Конституции и ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

"Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар", - отметил Юрчишин.

Напомним, два украинских телеканала уличили в "языке вражды". Нацсовет проведет проверку.