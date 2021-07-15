Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго
Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

Два украинских телеканала уличили в "языке вражды": что им грозит

Два украинских телеканала уличили в "языке вражды": что им грозит
21:34 Сегодня Телеграф

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы "Макси-ТВ" и "НАШ". Об этом говорится на сайте регулятора.

Оба канала будут проверять из-за высказываний Евгения Мураева, прозвучавших в передаче "Важное" 22 июня. Программа была посвящена 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Как заявили в Нацсовете, в эфире поучаствовал лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"В своих высказываниях Е. Мураев отметил, что сутью агрессивной политики стран Европейского Союза в отношении Украины является продолжение политики "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа. Она осуществляется с использованием современных "механизмов ведения современной войны", отличающиеся от военных методов Второй мировой войны только формой. Политическое руководство Украины, утверждал политик, является "проводником антиукраинской политики, по сути, геноцида нашего народа", "настоящим коллаборантом" и способствует такой политике европейских стран", - говорится в сообщении регулятора.

Бутусов заявил об угрозах со стороны Мураева, который в прямом эфире продвигал федерализацию Украины

По мнению Нацсовета, высказанное Мураевым не является объективным и соответствует риторике языка вражды. При этом отмечается, что в эфире не прозвучала альтернативная позиция, а слова политика не поддались критическому замечанию.

Нацсовет ссылается на Закон Украины «О телевидении и радиовещании», а именно на требования о недопустимости распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Кроме того, Нацсовет проверит, выполнил ли канал "НАШ" их предыдущие распоряжения. Напомним, тогда "НАШ" попал в скандал из-за высказываний Николая Азарова.

Проверка будет проведена с 30 июля по 13 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеканал к карте России дорисовал Крым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 251

Все по теме:

Телеканалы, Евгений Мураев, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания, НАШ, Макси-ТВ, язык вражды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
03 Вратарь сборной Украины Георгий Бущан впервые показал свою вторую половинку
04 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
05 Деньги снова уходят "под подушки": как украинцы отвечают на ужесточение финмониторинга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В России скончался Петр Мамонов: у лидера группы &quot;Звуки Му&quot; был COVID-19
В России скончался Петр Мамонов: у лидера группы "Звуки Му" был COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь