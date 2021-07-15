Два украинских телеканала уличили в "языке вражды": что им грозит

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы "Макси-ТВ" и "НАШ". Об этом говорится на сайте регулятора.

Оба канала будут проверять из-за высказываний Евгения Мураева, прозвучавших в передаче "Важное" 22 июня. Программа была посвящена 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Как заявили в Нацсовете, в эфире поучаствовал лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"В своих высказываниях Е. Мураев отметил, что сутью агрессивной политики стран Европейского Союза в отношении Украины является продолжение политики "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа. Она осуществляется с использованием современных "механизмов ведения современной войны", отличающиеся от военных методов Второй мировой войны только формой. Политическое руководство Украины, утверждал политик, является "проводником антиукраинской политики, по сути, геноцида нашего народа", "настоящим коллаборантом" и способствует такой политике европейских стран", - говорится в сообщении регулятора.

По мнению Нацсовета, высказанное Мураевым не является объективным и соответствует риторике языка вражды. При этом отмечается, что в эфире не прозвучала альтернативная позиция, а слова политика не поддались критическому замечанию.

Нацсовет ссылается на Закон Украины «О телевидении и радиовещании», а именно на требования о недопустимости распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Кроме того, Нацсовет проверит, выполнил ли канал "НАШ" их предыдущие распоряжения. Напомним, тогда "НАШ" попал в скандал из-за высказываний Николая Азарова.

Проверка будет проведена с 30 июля по 13 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеканал к карте России дорисовал Крым.