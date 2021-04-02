Бутусов заявил об угрозах со стороны Мураева, который в прямом эфире продвигал федерализацию Украины

Народный депутат Евгений Мураев в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" в открытую рассуждал о "особый статус всех областей Украины", по факту пропагандируя федерализацию территории страны.

Об этом можно судит из записи программы, опубликованной на YouTube.

"Хотим мира? Нужно выполнять обязательства, которые на себя взяли. Если бы президент Зеленский считал, что это не правильно, ему не нужно было бы легитимировать нормандский формат 8 декабря 2019 года на Парижском саммите. Нужно было сказать Порошенко подписал "зраду", мы следовать не будем. Но после встречи в нормандском формате, это означает, что Украина приняла на себя эти обязательства уже при Зеленском", - заявил нардеп.

По его словам, нужно открыто обсуждать подводные камни особого статуса.

"Я считаю особый статус должен быть у каждого региона", - заявил Мураев.

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После эфира программы известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что нардеп Евгений Мураев угрожал ему.

"Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев вместе со своей охране после телеканала "Украина 24" угрожал мне, и пропагандировал "особый статус всех областей Украины". Жду реакцию президента, СНБО и правоохранительных органов - будут санкции против пророссийского предателя так, как и по Ведмедчуку?" – написал в Facebook журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее Мураев оскандалился из-за высказывания о политзаключенном Олеге Сенцове, назвав его "террористом".