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Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова: какими еще высказываниями отличился бывший премьер

Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова: какими еще высказываниями отличился бывший премьер
00:48 Сегодня Телеграф

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, из-за пропагандистских высказываний которого Нацсовет проведет проверку телеканала "НАШ"и до этого отличался неоднозначными высказываниями. 

В частности, 12 февраля у него на странице появился пост, в котором он назвал переименование проспекта Бандеры в Киеве на Московский, "торжеством справедливости". 

11 февраля в его Ютуб-канале появился ролик, в котором он назвал Кравчука "врагом Украины", а также вновь обвинил "киевский режим" в обстрелах "защитников Донбасса". 

Помимо того, Азаров высказывался против запрета в Украине российской вакцины "Спутник V", назвав ее "самым эффективным препаратом". 

Также он раскритиковал решение о запрете каналов Медведчука. 

Кроме того, он призывал привлечь к ответственности "всех субъектов участвующих в терроре", проиллюстрировав пост снимком бойцов батальона "Азов". 

Как сообщалось ранее, на Донбассе вследствие обстрелов 11 февраля погибли двое украинских военнослужащих

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Николай Азаров, ОРДЛО.
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