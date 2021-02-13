Телеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова: какими еще высказываниями отличился бывший премьер

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, из-за пропагандистских высказываний которого Нацсовет проведет проверку телеканала "НАШ", и до этого отличался неоднозначными высказываниями.

В частности, 12 февраля у него на странице появился пост, в котором он назвал переименование проспекта Бандеры в Киеве на Московский, "торжеством справедливости".

Справедливость восторжествовала. Окружной админсуд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название - Московский проспект Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины. pic.twitter.com/O9h2JKx7ps — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) February 12, 2021

11 февраля в его Ютуб-канале появился ролик, в котором он назвал Кравчука "врагом Украины", а также вновь обвинил "киевский режим" в обстрелах "защитников Донбасса".

Помимо того, Азаров высказывался против запрета в Украине российской вакцины "Спутник V", назвав ее "самым эффективным препаратом".

Кабмин утвердил постановление о госрегистрации вакцин от COVID-19 Оно запрещает регистрировать вакцины и другие средства от COVID-19 из РФ, т.к. это государство-агрессор В мире уже признали, что «Спутник» - самый эффективный препарат, а Зеленский несет чушь про кроликов pic.twitter.com/gXvTVx6TBu — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) February 11, 2021

Также он раскритиковал решение о запрете каналов Медведчука.

Кроме того, он призывал привлечь к ответственности "всех субъектов участвующих в терроре", проиллюстрировав пост снимком бойцов батальона "Азов".

Все участвующие в Украине в терроре субъекты и организации должны быть объявлены террористическими, и предстать перед судом. И этим должна заниматься власть. pic.twitter.com/4qh3hRE6fn — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) February 8, 2021

Как сообщалось ранее, на Донбассе вследствие обстрелов 11 февраля погибли двое украинских военнослужащих.