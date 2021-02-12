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Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером

Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером

Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером
14:00 Сегодня Телеграф

Регулярные появления Николая Азарова в эфире телеканала "НАШ" ожидаемо привели к проверкам телеканала. Поводом стали пропагандисткие высказывания экс-премьера в одной из декабрьских передач.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании во вторник, 12 февраля, назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу "НАШ", в прямом эфире которого 15 декабря прошлого года принимал участие экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагал ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - сообщает пресс-служба регулятора.

Политик также озвучил ложные высказывания, о мнимом решении Международного уголовного суда про "гражданский конфликт" в Украине.

В то же время ведущие канала никак не реагировали  на эти и подобные высказывания, чем проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию, уточняют в Нацсовете. Также там подчеркнули, что Азаров является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании.

Внеплановая невыездная проверка деятельности телеканала  будет проведена Нацсоветом в период с 26 февраля по 12 марта.

Добавим, что Николай Азаров выступал в эфире телеканала "НАШ" в среду, 10 февраля.

Напомним, в Киеве, под зданием студии телеканала "НАШ" демонстранты вновь устроили акции протеста и зажгли файеры.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Николай Азаров, Нацсовет, НАШ.
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