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"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)

"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф

В Киеве, под зданием студии телеканала "НАШ" демонстранты вновь устроили акции протеста и зажгли файеры. 

Об этом написал журналист телеканала Макс Назаров в своем Телеграм-канале.  

"Снова пришли под наш канал, орут: русский, сдавайся", - написал он. 

Также он поделился снимками того, как демонстранты подожгли дымовые шашки. 

В то же время, канал продолжает работать в штатном режиме и ведет прямой эфир. 

Как сообщалось ранее, после введения санкций против каналов Козака-Медведчука, представители правых течений начали добиваться закрытия телеканалов Интер и НАШ.

Добавим, что телеканал "Наш" связывают с бывшим регионалом Евгением Мураевым. После блокировки каналов Медведчука, он увеличил аудиторию в 3,5 раза всего за один день.

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Киев, НАШ, Макс Назаров.
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