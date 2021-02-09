"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)

В Киеве, под зданием студии телеканала "НАШ" демонстранты вновь устроили акции протеста и зажгли файеры.
Об этом написал журналист телеканала Макс Назаров в своем Телеграм-канале.
"Снова пришли под наш канал, орут: русский, сдавайся", - написал он.
Также он поделился снимками того, как демонстранты подожгли дымовые шашки.
В то же время, канал продолжает работать в штатном режиме и ведет прямой эфир.
Как сообщалось ранее, после введения санкций против каналов Козака-Медведчука, представители правых течений начали добиваться закрытия телеканалов Интер и НАШ.
Добавим, что телеканал "Наш" связывают с бывшим регионалом Евгением Мураевым. После блокировки каналов Медведчука, он увеличил аудиторию в 3,5 раза всего за один день.