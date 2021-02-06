Блокировка каналов Медведчука сыграла на руку другому скандальному телеканалу

Запрет вещания "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" резко укрепил позиции другого украинского телеканала, который связывают с экс-депутатом Партии регионов и Оппоблока Евгением Мураевым. Речь идет о телеканале "НАШ", увеличившем свои показатели в 3,5 раза, в первый же день после блокировки опальных медиа.

"Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории "18+, вся Украина", то 3 февраля она достигла 1,72%. А в больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%, опередив "Прямой" с долей 2,13%. При этом, в среднем в январе "Наш" имел достаточно скромные показатели и занимал последние позиции в топе информационных вещателей с долей 0,38% по выборке "Вся Украина" и 0,52% по выборке "50 тысяч +", "аудитория 18+", – сообщает "Детектор медиа".

По данным журналистов, вторым бенефициаром блокировки стал телеканал "Прямой", которые связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он увеличил свои показатели с с 1,31% до 2,2% по аудитории "18+, вся Украина". В крупных городах его доля выросла с 1,68% до 2,13%.

Также незначительно увеличились показатели "5 канала", "24 канала" и "Еспрессо".

Напомним, в четверг, 4 февраля, активисты устроили протесты возле здания телеканала "НАШ", который украинцы назвали в списке следующих каналов на запрет вещания. Они обвиняют медиа в пророссийской позиции.