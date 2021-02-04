В Украине оспаривают указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука: в сети возникли вопросы

В четверг, 4 февраля, в Верховный суд поступило несколько исков об обжаловании запрета вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанного с санкциями против их собственника Тараса Козака.

Об этом говорится на странице Верховного суда в Facebook.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

В сети неоднозначно отреагировали на сообщение суда.

"А почему не в ОАСК?))", "В каждом суде должен быть свой Вовк. У Вас есть?", - комментируют в сети, намекая на скандальных главу ОАСК Павла Вовка и судью Печерского суда Сергея Вовка.

Отметим, в частности, Павел Вовк известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка".

Как сообщал "Телеграф", ранее руководство каналов сменило домены всех трех сайтов каналов и теперь они доступны к просмотру без ограничений. Теперь канал 112.ua можно найти по ссылке 112ua.tv, zik.ua - zikua.tv, а newsone.ua - newsoneua.tv. Как видим, все три телеканала "переехали" на похожие адреса.