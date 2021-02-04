У сайтов каналов Медведчука забрали домены, но они нашли способ обойти санкции

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которым запретили вещание в связи с санкциями против их собственника Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука, придумали как их обойти.

Об этом сообщается на официальных сайтах телеканалов.

В частности, с того момента, как во вторник, 2 февраля, СНБО ввел соответствующие санкции, руководство всех трех каналов потеряло возможность администрировать все три сайта каналов. В итоге руководство сменило домены всех трех сайтов каналов. Теперь канал 112.ua можно найти по ссылке 112ua.tv, zik.ua - zikua.tv, а newsone.ua - newsoneua.tv. Как видим, все три телеканала "переехали" на похожие адреса.

Добавим, что домен .ua – это национальный домен верхнего уровня для Украины и регулирует его украинская компания ООО "Хостмастер". А .tv - домен для Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии) и администрируется компанией Verisign из США (соответственно подчиняется американским законам).

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".