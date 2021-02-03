Санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone: появилась реакция США и ЕС

Соединенные Штаты и ЕС поддержали введение СНБО санкций в Украине против Тараса Козака, "правой руки" украинского олигарха Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренном влияния России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством", - отметили в консульстве.

В ведомстве добавили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины.

Кроме того, такую же позицию выразили и в Европейском союзе.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям", - рассказал глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, добавив, что на данный момент "это пока неофициальная реакция", но не сомневается, что и официальная будет такой же.

Как сообщал "Телеграф", ранее США ввели санкции против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.