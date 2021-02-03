В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) предполагают, что закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на фоне санкций в отношении их владельца Тараса Козака, не будет последним, поскольку таких антиукраинских каналов в Украине "очень много".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду, 3 февраля.

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование", - сказал он.

При этом по словам Данилова, географическое место положение, где находится телеканал, не будет иметь значения.

"Обращаю внимание, не имеет значения - это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте", - ответил Данилов, комментируя возможное закрытие канала "Донбасс Онлайн".

Напомним, во вторник, 2 февраля, СНБО ввел санкции против нардепа Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука и прекратил вещание телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK, которыми он владеет через медиахолдинг "Новости".

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций против трех телеканалов было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально.

В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер".