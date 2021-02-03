Как украинцы отнеслись к блокировке каналов Медведчука: данные опроса

Большинство украинцев поддержали введение СНБО санкций в Украине против Тараса Козака и украинских каналов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Об этом можно судить из комментариев под опросом "Телеграфа" в Facebook об отношении к ограничениям, введенным во вторник, 2 февраля.

"И так долго ждали", "Ватаны в гневе)))", "Нужно было, заблокировать уже давно!" – такими были комментарии большинства пользователей.

Но нашлись и те, кто не согласен с введением санкций.

"Нет, у нас свобода слова, а это что выходит?", "А как же свобода слова??? Или у нас в стране ее уже нет?" – написали в комментариях, добавив, что "люди сами разберутся, что им смотреть, без навязывания".

Некоторых также интересовало, когда запретят не только эти каналы, но и "Наш", "Интер".

Отметим, что "Телеграф" проводит аналогичный опрос и в Telegram-канале. Присоединяйтесь!

Как сообщалось, ранее стало известно, как в США и ЕС отреагировали на введение санкций против Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука и его телеканалов.