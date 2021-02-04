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Под зданием канала "НАШ" устроили стычку: видео инцидента попало в сеть

Под зданием канала "НАШ" устроили стычку: видео инцидента попало в сеть
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф

На фоне запрета вещания телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" активисты устроили протесты возле здания телеканала "НАШ", который украинцы назвали в списке следующих каналов на запрет вещания.

Видео с места протестов у здания телеканала, которые в итоге переросли в стычку, опубликовал в своем Telegram-канале журналист и ведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров.

"Начали штурм", - подписал кадры он.

На кадрах видно, как полицейские движутся на толпу, стараясь отогнать толпу активистов от здания.

На другом видео видно, как полицейский удерживает с руками за спиной одного из активистов, прижав его к земле.

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 414

Все по теме:

ЗИК, "112 Украина", Newsone, НАШ, запрет на вещание.
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