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Штурм телеканала "НАШ" в Киеве сняли с высоты на видео, сообщается о задержанных

Штурм телеканала "НАШ" в Киеве сняли с высоты на видео, сообщается о задержанных
16:09 Сегодня Телеграф фото: Instagram

Протест активистов у здания телеканала НАШ, который ранее перерос в стычку из желающих закрыть его вещание, как и трансляцию телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", показали  высоты.

Соответствующие видео появились в Telegram-канале "KIEVMAP".

"Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию и взять его штурмом", - уточнили авторы ролика.

Также по данным Telegram-канала "Киев оперативный", в ходе противостояния активистов с полицией и Нацгвардией, нескольких человек задержали.

"Митингующие пошли на штурм границы правоохранителей, но получили отпор. Некоторых задержали. Движение транспорта перекрыто", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киева, в общей сложности под зданием телеканала "НАШ" задержали четырех человек.

"Отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции. Сейчас ситуация у телеканала спокойная. Блокирование работы телеканала не происходит", - добавили в ведомстве.

 
 
 
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Публикация от Київ LIVE

Как сообщал "Телеграф", ранее большинство украинцев поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Протесты, Видео, Фото, НАШ, запрет вещания.
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