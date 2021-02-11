Проспект Бандеры в Киеве снова рискует стать Московским: что решил суд

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 2016 года о переименовании ряда улиц и проспектов в столице, включая и переименование ул.Суворова в ул.Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.
"Признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в решении ОАСК от 28 января 2021 года, опубликованном в Реестре судебных решений.
Согласно материалам дела, таким образом ОАСК частично удовлетворил административный иск общественного союза "Общественный контроль и порядок" на решение Киевсовета от 7 июля 2016г, которым были переименованы:
Помимо этого суд постановил взыскать с Киевсовета в пользу "Общественного контроля и порядка" сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 грн.
Согласно украинскому законодательству, решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения, то есть с 28 января 2021 года.
Как сообщалось, ОАСК ранее уже отменял решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.