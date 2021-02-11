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Проспект Бандеры в Киеве снова рискует стать Московским: что решил суд

Проспект Бандеры в Киеве снова рискует стать Московским: что решил суд
12:28 Сегодня Телеграф

 Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 2016 года о переименовании ряда улиц и проспектов в столице, включая и переименование ул.Суворова в ул.Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

"Признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в решении ОАСК от 28 января 2021 года, опубликованном в Реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, таким образом ОАСК частично удовлетворил административный иск общественного союза "Общественный контроль и порядок" на решение Киевсовета от 7 июля 2016г, которым были переименованы:

  • ул. Баумана – в ул. Януша Корчака (Шевченковский р-н)
  • ул. Кутузова – в ул. Генерала Алмазова )Печерский р-н)
  • ул. Суворова – в ул. Михаила Емельяновича-Павленко (Печерский р-н)
  • пер. Кутузова – в пер. Евгения Гуцало (Печерский р-н)
  • просп. Московский - в просп. Степана Бандеры (Оболонский и Подольский р-ны)

Помимо этого суд постановил взыскать с Киевсовета в пользу "Общественного контроля и порядка" сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 грн.

Согласно украинскому законодательству, решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения, то есть с 28 января 2021 года.

Как сообщалось, ОАСК ранее уже отменял решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Киев, Киевсовет, Переименование, Отмена, Проспект Бандеры, ОАСК.
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