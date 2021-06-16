Демарш нардепов: прекратит ли свое существование фракция "Голоса" в парламенте

Десять народных депутатов из фракции "Голос" объявили о создании новой депутатской группы "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и призвали исключить из фракции председателя партии Киру Рудык за многочисленные пропуски пленарных заседаний. Означает ли это конец фракции "Голос" в парламенте и что дальше будет с партией, объясняем в материале.

Партия "Голос" в последние месяцы попадает в новости, в основном, из-за скандалов, которые случаются в политической силе все чаще. Партийцы не под запись говорят об окончательном расколе в партии и о том, что большинство в "Голосе" не видит своего будущего с Кирой Рудык во главе. Последней каплей для политического развода стал выход из партии шоумена и экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулы, и голосование части нардепов "Голоса" за включение в повестку дня пленарной сессии законопроекта №5554 по применению закона о языке в сфере кино, о котором "Телеграф" недавно общался с одним из его авторов нардепом Никитой Потураевым.

Этот законопроект вводит отсрочку украинского дубляжа в кино и на телевидении. За включение этого законопроекта в повестку дня проголосовали, несмотря на предостережения своих коллег по фракции, и несколько нардепов "Голоса", в частности, Ярослав Железняк, Андрей Осадчук, Кира Рудык, Роман Костенко и Ярослав Руцишин. После голосования Железняк на своей странице в Фейсбуке заявил, что произошла ошибка и он "отзывает" свой голос, но юридически отозвать голос за это голосование уже нельзя. Как рассказывает часть его коллег по фракции, именно это голосование и стало "красной линией", после которой десяток нардепов решили объявить о создании отдельного депутатского объединения "Справедливость". В него вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин. Народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку.

"Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созывать и вести заседание фракции", - говорилось в заявлении Александры Устининовой, которую она озвучила с трибуны парламента. Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудык, как депутата, имеющего более 50% прогулов.

"Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания, начиная с себя", - добавили нардепы. Нардепы уже опубликовали сайт, на котором размещена информация о "рейдерстве" партии и обвинения в этом Киры Рудык.

Через некоторое время после заявления, ситуацию прокомментировал заместитель председателя партии Андрей Осадчук, который сказал, что те, кто не согласен с действиями фракции, должны сами ее покнуть. "Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - заявили в партии. Также, в партии добавляют, что уже сегодня политсовет рассмотрит заявление части нардепов, и даст им свою оценку.

Однако, по словам Ярослава Юрчишина, из фракции эти десять нардепов выходить не собираются, то есть их заявление не означает, что фракция "Голос" перестает существовать и парламенте. "Пока это неформальная группа в рамках фракции. Для создания группы по юридическим статусом нам надо 17 нардепов. Над чем мы сейчас и работаем", - прокомментировал "Телеграфу" Юрчишин.

Также, это не значит, что депутаты ставят крест на партии "Голос", по словам Юрчишина, нардепы будут оставаться в политической силе, просто вести свою оппозиционную руководству политику.

"Мы и дальше будем коммуницировать с партийцами и ячейками независимо от позиции руководства, которое и дальше ведет партию в никуда", - отметил нардеп.

Как уже ранее писал "Телеграф", часть местных ячеек также выражала недоверие руководству партии и заявляла, что не согласна с действиями, но в руководстве, в ответ на это, блокировали доступ партийцев к электронной почте и официальным ресурсам политсилы. Также, по словам нардепов, Рудык на все ключевые должности в регионах пыталась поставить своих людей, в частности, своих помощников, устранив всех тех, кто выражал несогласие с действиями действующего руководства.

По словам депутатов, все решится на съезде партии, который обещают провести уже в июле, хотя уже сейчас можно прогнозировать, что партия переживает масштабный раскол и существовать в том виде, в котором прошла в парламент на выборах, уже не будет.