"Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг

10 украинских нардепов партии "Голос" в среду, 16 июня, заявили о расколе во фракции. Вместо этого они создадут новое объединение, одновременно оставаясь в составе былой фракции.

"Вчера руководство нашей фракции и партии фактически пересекло красную линию и изменило интересам Украины и своих избирателей. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру, - объявила с трибуны Рады нардеп Александра Устинова. - Поэтому мы, десять народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос" хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость". Мы вынуждены констатировать, что фракция "Голос" уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде".

Сообщается, что "Справедливость" будет придерживаться идей "Голоса", с которыми партия шла на выборы в 2019 году.

В новое объединение вошли такие нардепы: Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа и Владимир Цабаль.

Напомним, партия "Голос" переживает очередной виток скандалов: сначала о выходе из политической силы заявил шоумен и фронтмен партии Сергей Притула, а вслед за ним, о выходе из партии заговорили и целые региональные ячейки. По словам многочисленных собеседников в "Голосе", сейчас политсила – в состоянии тихой войны. Ряд нардепов готовят заявление относительно действий нынешнего руководства и дальше собираются строить свое будущее уже без "Голоса". "Телеграф" разбирался в подробностях.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"