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Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы

Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
14:49 Сегодня Телеграф

Партия "Голос" переживает очередной виток скандалов: сначала о выходе из политической силы заявил шоумен и фронтмен партии Сергей Притула, а вслед за ним, о выходе из партии заговорили и целые региональные ячейки. По словам многочисленных собеседников в "Голосе", сейчас политсила – в состоянии тихой войны. Ряд нардепов готовят заявление относительно действий нынешнего руководства и дальше собираются строить свое будущее уже без "Голоса". "Телеграф" разбирался в подробностях.

О выходе из партии Сергей Притула заявил 7 июня и сообщил, что уходит из партии "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства.

"Партия отошла от наших первоначальных принципов настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", – подчеркнул Притула.

Также он заявил что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства и, по сути, призвал местные представительства партии дистанцироваться от верхушки. В партии "Голос" отреагировали на его заявление достаточно резко и заявили, что всему виной – личные амбиции Притулы и его желание получить руководящие посты любой ценой.

Один из нардепов "Голоса" в разговоре с "Телеграфом" не под запись рассказал, что, по мнению ряда депутатов, конфликт состоит в желании Притулы после проигрыша на выборах мэра Киева возглавить партию.

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"Он не просто хотел возглавить партию, он таким образом хотел собрать себе команду с целью идти с ней на следующие выборы в Раду. Но я пока не вижу, кто из серьезных игроков в "Голосе" его поддерживает. Все молчат, только несколько активистов сказали про выход", – прокомментировал собеседник.

Но, по словам другого депутата, который также согласился общаться не под запись, руководству партии выгодно сообщать о выходе только нескольких человек.

"На самом деле, уже вышла целая партийная организация в Белой Церкви и в Херсоне. Много людей по всей Украине выходят, и это только начало. Руководству невыгодно об этом говорить, потому они и блокируют сообщения о таких вещах на официальных страницах партии. Ситуация в партии идет к расколу еще с конца прошлого года и абсурдные действия руководства эту тенденцию только усиливают", – прокомментировал источник.

По словам еще одного собеседника в партии, Притула не ставил ультиматум касательно своего обязательного руководства партией.

"Он акцентировал внимание на необходимости замены руководства, которое злоупотребляет властью. Если его спрашивали, готов ли он возглавить партию, то тогда уже он говорил, что да. Но вместо этого, руководство партии сняло с должностей глав Днепропетровской, Черновицкой и Херсонской организаций, потому что все они требовали провести съезд, распустили районные ячейки в Киеве, так как они задавали неудобные вопросы и пригрозили шести членам партии – нардепам, исключением. Параллельно они начали регистрировать новые областные ячейки, поставив туда помощников Киры Рудык или депутатов Киевсовета, то есть – убирать неугодных и создавать возможности для будущего контроля съезда", – прокомментировал нардеп.

Кира Рудык

Несколько партийцев "Голоса" даже инициировали исключение Киры Рудык из партии публично. В частности, Черновицкая областная организация. В заявлении члены партии обвинили Рудык в узурпации власти, написав, что в 2020 году по ее инициативе во время съезда партии было изменено Устав партии, что значительно расшило полномочия главы партии.

"Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные и финансовые ресурсы", – говорится в заявлении.

Также в заявлении вспомнили и ранние конфликты: обвинения в договоренностях с Офисом президента и возможной коалиции со "Слугой народа", исключение Притулы из Политсовета партии, игнорирование обращений местных организаций о съезде.

"Телеграф" обратился с просьбой прокомментировать Киру Рудык или ее заместителей происходящее в партии, и получил ответ от пресс-службы: "Партия "Голос" – молодая демократическая структура, которая ценит правила и разные точки зрения. Все обращения, которые поступают в Политсовет партии, которая, согласно Уставу, руководит партией между съездами, подлежат обязательному рассмотрению и получают надлежащую реакцию".

В "Голосе" резко отреагировали на выход Притулы из партии и рассказали о его будущей карьере

Съезд в партии обещают провести в июле, после окончания пленарной сессии в парламенте.

Пока же продолжаются публичные пикировки в партии, часть нардепов готовит заявление относительно сложившейся ситуации, и в будущем собираются строить свою политическую карьеру с Сергеем Притулой, который анонсировал, что уходить из политики не собирается и в ближайшее время отправится с турне по Украине. В частности, сейчас во фракции до десяти нардепов, несогласных с действиями нынешнего руководства, среди них: Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Владимир Цабаль, Александра Устинова.

При этом, собеседники в партии отбрасывают вариант какого-либо участия в конфликтных ситуациях нардепа Сергея Левочкина, о чьей роли в жизни политсилы ранее говорили ряд собеседников не под запись. Особенно, после прихода в партию приближенного к нему экс-нардепа от БПП Владимира Куренного, который возглавил секретариат партии.

Владимир Куренной

"Влияния Левочкина в этих процессах нет. Часть фракции поддерживает инициативы, которые создают преимущества Пинчуку и Ахметову. Но, думаю, это скорее благодарность за допуск на эфиры, а не за деньги", – прокомментировал нардеп от "Голоса".

Теперь же, по мнению политического эксперта Анатолия Октисюка, партию ждет дальнейшее фрагментирование.

"Они станут базой для других партий: для "Европейской солидарности", где была часть людей из "Голоса", часть пойдет с Притулой – как люди от фракции, так и от региональных структур. И третья часть останется под брендом "Голоса". Это руководство, в основном, в лице Рудык и Железняка, которые будут пытаться продать эту структуру дальше, чтобы сохраниться в следующем созыве. Например, с Дмитрием Разумковым. Потому что они сами понимают, что шанса пройти самостоятельно в парламент у них нет", – прокомментировал Октисюк "Телеграфу".

Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Верховная Рада, Сергей Левочкин, Сергей Притула, Партия Голос, Кира Рудык.
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