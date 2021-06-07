В "Голосе" резко отреагировали на выход Притулы из партии и рассказали о его будущей карьере

В партии "Голос" отреагировали на сегодняшнее заявление Сергея Притулы о том, что он на время намерен оставить политику.

Лидер партии Кира Рудик заявила "Интерфаксу-Украина", что они ожидают письменное заявление однопартийца о намерении выйти из данной политсилы.

Рудик также сказала, что в "Голосе" не удивлены тем, что "личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине".

Политик предполагает, что Притула возьмется за создание собственного политпроекта и продолжит карьеру в шоубизнесе.

"Поздравляю господина Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами", - говорит Рудик.

Напомним, Притула заявил, что не уходит из политики окончательно. По его словам, уход связан с работой новых руководителей, из-за которых цели партии якобы отдалились от начальных основ настолько, что можно констатировать "точку невозврата".

Напомним, что 25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом - у телеведущего родилась еще одна дочь.