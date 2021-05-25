Сергей Притула в третий раз стал отцом - первое фото

Известный украинский шоумен Сергей Притула стал многодетным отцом. У телеведущего родилась еще одна доченька. Девочку назвали Стефания.

Об этом счастливый отец сообщила на своей странице в Фейсбуке 25 мая, опубликовав первое фото с малышкой на руках. А также семейное фото, которое было сделано во время беременности его супруги Екатерины.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет! Братик и сестричка очень ждали тебя !!" - подписал снимок Сергей Притула.

Также, фото появились и на его странице в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Напомним, что у телеведущего растет старший сын Дмитрий, который родился в первом браке Притулы с Юлией Андрийчук. А также дочь Соломия, которая родилась уже в браке с Екатериной.

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Притула ушел с поста ведущего шоу "Где логика" из-за причастности проекта к России.