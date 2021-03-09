Сергей Притула покинул шоу "Где логика" еще до выхода его в эфир

9 марта 2021 года на телеканале "Новий канал" стартует новое развлекательное шоу "Где логика?", в котором две звездные команды соревнуются между собой, отвечая на вопросы ведущего, что касаются смекалки и эрудиции. Таким образом гости будут выяснять у кого сильнее логика – у мужчин или женщин.

Ведущим шоу стал украинский шоумен Сергей Притула, который ранее покинул ряды партии "Голос".

После того как стало известно, что именно он станет ведущим, на комика обрушилась волна негатива от поклонников. Сеть назвала его "изменщиком", из-за того, что на российском телеканале ТНТ транслируется такое же шоу, с таким же названием.

Сергей Притула пообещал, что узнает у представителей канала, купленный ли это формат или же собственная разработка, добавив, что если шоу связанно с Россией, то он сразу же покинет пост ведущего.

9 марта на своей странице в Фейсбуке телеведущий сообщил, что первый сезон шоу "Где логика?" будет единственным, в котором он будет ведущим.

"15 выпусков - это первый сезон этого шоу на Новом. Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего... ноги моей в этом шоу больше не будет" – написал Притула.

В комментариях его подписчики поддержали шоумена, отметив, что это сильный поступок.

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Притула поделился архивной историей, как его однажды бесплатно угостила круассанами поклонница на одной из точек пит-стоп для заправки.