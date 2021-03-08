"Впервые не меня, а я просил сделать селфи": Притула рассказал о трогательной встрече с поклонницей

Украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель Сергей Притула, который больше месяца не является членом партии "Голос", рассказал о трогательной встрече со своей поклонницей, когда однажды остановился на одной из точек пит-стоп для заправки на въезде в Борисполь.

Историей шоумен поделился на официальном аккаунте в соцсети Facebook.

"Поскольку, с "варьятами" в последний раз я на сцену выходил 10 марта прошлого года, то и на этой заправке за последний год я был только трижды, во время путешествий к нашим защитникам.

И вот заходишь ты на заправку, говоришь: "95-тый до полного, пожалуйста". А тебе в ответ: "что-то вас давно у нас не было, господин Сергей! А ходите-ка я вам что-то дам"!

И дает тебе Людмила пакет и желает счастливой дороги. И денег не берет. Презент, потому что очень рада видеть!

И едешь ты дальше с напарником, улыбаясь на все 32, потому что дело ведь не в круассанах, а в том, что ситуативный лучик тепла, будет согревать тебя ближайших 1,5-2 тысяч километров!

Первый раз за много лет не меня, а я попросил разрешения сделать селфи!

В лице госпожи Людмилы хочу поблагодарить всех женщин, которые умеют поделиться искренним теплом и заботой! Будьте нам здоровы и всегда улыбающиеся!!!

P.S. И вкусно нам было не потому, что "даром", а потому, что "с любовью"!!!"

Напомним, что в феврале украинский телеведущий Сергей Притула вместе с семьей полетел на отдых в Дубай.