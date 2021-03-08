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"Впервые не меня, а я просил сделать селфи": Притула рассказал о трогательной встрече с поклонницей

"Впервые не меня, а я просил сделать селфи": Притула рассказал о трогательной встрече с поклонницей
11:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Сергея Притулы

Украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель Сергей Притула, который больше месяца не является членом партии "Голос", рассказал о трогательной встрече со своей поклонницей, когда однажды остановился на одной из точек пит-стоп для заправки на въезде в Борисполь.

Историей шоумен поделился на официальном аккаунте в соцсети Facebook.

"Поскольку, с "варьятами" в последний раз я на сцену выходил 10 марта прошлого года, то и на этой заправке за последний год я был только трижды, во время путешествий к нашим защитникам.

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И вот заходишь ты на заправку, говоришь: "95-тый до полного, пожалуйста". А тебе в ответ: "что-то вас давно у нас не было, господин Сергей! А ходите-ка я вам что-то дам"!

И дает тебе Людмила пакет и желает счастливой дороги. И денег не берет. Презент, потому что очень рада видеть!

И едешь ты дальше с напарником, улыбаясь на все 32, потому что дело ведь не в круассанах, а в том, что ситуативный лучик тепла, будет согревать тебя ближайших 1,5-2 тысяч километров!

Первый раз за много лет не меня, а я попросил разрешения сделать селфи!

В лице госпожи Людмилы хочу поблагодарить всех женщин, которые умеют поделиться искренним теплом и заботой! Будьте нам здоровы и всегда улыбающиеся!!!

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P.S. И вкусно нам было не потому, что "даром", а потому, что "с любовью"!!!"

Напомним, что в феврале украинский телеведущий Сергей Притула вместе с семьей полетел на отдых в Дубай.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Международный женский день, Сергей Притула.
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