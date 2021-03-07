Соломия Витвицкая рассказала, как делит имущество с бывшим мужем после 7 лет брака (видео)

Ведущая "ТСН" на телеканале "1+1" Соломия Витвицкая, которая поразила новостью о разводе со своим мужем, режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым, рассказала в программе "Світське життя з Катериною Осадчою", кто принял окончательное решение о разводе и как делили совместное имущество.

"Мы разъехались еще в сентябре, и развод получили в декабре. Это, наверное, все факты, которые я могу обнародовать", - сказала украинская телеведущая, добавив, что это их общее решение, но инициатива самой Соломии.

Супруги прожили в браке 7 лет, и за это время успели нажить совместное имущество. Долгое время пара делала ремонт в общей квартире, а отвечал за это Кочатков.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

"Ту квартиру, про которую ты говоришь, продали еще 2 года назад. Уже была другая квартира и ее мы тоже буквально две недели назад так же продали. У нас нет споров по поводу имущества. Еще не все продали, но по этому поводу мы не спорим", - ответила Витвицкая.

Напомним, что Соломия Витвицкая и Влад Кочатков поженились в сентябре 2013 года, а в феврале объявили о разводе.

Ранее украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, как ей удается все успевать и планировать личное время.