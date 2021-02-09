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Соломия Витвицкая разводится с мужем

Соломия Витвицкая разводится с мужем
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В одну ногу со свадебным бумом идет печальная статистика разводов. Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, увы, также пополнила эти ряды.

На своей странице в Инстаграм Витвицкая ошеломила заявлением, что она разводится со своим супругом Владом Кочатковым, с которым прожила 8 лет.

"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет... за это время тем стал мне другом, но мы потеряли "нас"", - подписала совместный черно-белый снимок Соломия.

Подробностей и причину развода телеведущая не называет. С супругом они расстались без скандала, и даже остались друзьями. В своем посте Соломия даже пошутила, что найдет ему новую супругу.

 
 
 
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Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский дизайнер Катя Сильченко развелась с мужем, бизнесменом Камо Багдасаряном, после 6 лет брака.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Отношения, Развод, Ведущая, ТСН, Соломия Витвицкая.
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