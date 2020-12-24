Украинский дизайнер Катя Сильченко развелась с мужем после 6 лет брака: детали

2020-й год запомнится большинству не только пандемией, но и многими бракоразводными процессами в жизни знаменитостей.
В блиц-интервью программе "33 за 3" телеканала канала ICTV с Александрой Кучеренко Катя Сильченко призналась, что развелась со своим супругом, бизнесменом Камо Багдасаряном.
"Мой брак подошел к концу", - сообщила звездный дизайнер.
О причине и обстоятельствах развода Екатерина умолчала.
36-летняя Катя Сильченко известна как основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине. В 2019 году модельер дефилировала по подиуму шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже.
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В браке с бизнесменом Камо Багдасаряном, занимающимся в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, модельер прожила 6 лет, а то этого четыре года жила с ним в гражданском браке.
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У пары есть дочь Сати, которую Сильченко родила в 2015 году.
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Ранее украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала о разводе с российским бизнесменом Александром, брак с которым продлился всего полгода.