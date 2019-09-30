Украинка Катя Сильченко вышла на подиум с голливудскими звездами (Фото)

Известная украинская дизайнер во время Недели моды в Париже вышла на подиум с голливудскими звездами. Известно, что украинка была приглашена вместе с мировыми знаменитостями на фэшн-шоу L'Oreal.
Екатерина Сильченко решила в стильном брючном костюме с особой изюминкой и темной блузой с экстремальным вырезом в области декольте поразить публику. Также дизайнер стала единственной украинкой, которая появилась на фэшн-шоу L'Oreal.
У себя в социальных сетях Сильченко не скрывала, что очень серьезно готовилась к этому шоу, и еще рассказала, что на момент дефиле ее вес составлял 53 килограмма.
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Мои друзья! это был не показ) это настоящий гимн женщинам сильным, достойным ,уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке)мы и смеялись, плакали от счастья ,,,музыка завораживала ,,,мурашки по телу...настолько сильно пробрало меня и Каждого зрителя в зале! Теперь я точно знаю, что L’Oréal Paris - это не только косметика, это целая философия о женщине, и как же я рада быть частью этой команды @lorealmakeup @lorealskin @lorealhair #lorealpfw L'Oréal Paris, #becauseiworthit, #аджеяцьоговарта @slavachaika / My friends, this wasn’t just a show, it was a real hymn to all the women Strong, worthy, confident, happy, noble! There was such an incredible concentration of energy (the feeling that you’re in a stream) we laughed, cried for joy,,, the music was fascinating,,, I had goose bumps... It really got me and every spectator so hard! Now I definitely know that L'Oréal Paris is not only about cosmetics, it’s the whole philosophy of woman and I’m so grateful to be part of this team #LorealParis
"Это был не показ, а настоящий гимн женщинам! Сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке): мы и смеялись, и плакали от счастья, музыка завораживала... Настолько сильно пробрало меня и каждого зрителя в зале!", – известная украинская дизайнер написалана своей странице в Instagram.