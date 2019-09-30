Украинка Катя Сильченко вышла на подиум с голливудскими звездами (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская дизайнер стала единственной украинкой, которая появилась на Неделе моды.

Известная украинская дизайнер во время Недели моды в Париже вышла на подиум с голливудскими звездами. Известно, что украинка была приглашена вместе с мировыми знаменитостями на фэшн-шоу L'Oreal.

Екатерина Сильченко решила в стильном брючном костюме с особой изюминкой и темной блузой с экстремальным вырезом в области декольте поразить публику. Также дизайнер стала единственной украинкой, которая появилась на фэшн-шоу L'Oreal.

У себя в социальных сетях Сильченко не скрывала, что очень серьезно готовилась к этому шоу, и еще рассказала, что на момент дефиле ее вес составлял 53 килограмма.

"Это был не показ, а настоящий гимн женщинам! Сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке): мы и смеялись, и плакали от счастья, музыка завораживала... Настолько сильно пробрало меня и каждого зрителя в зале!", – известная украинская дизайнер написалана своей странице в Instagram.