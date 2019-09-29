Лучший друг Гвинет Пэлтроу выложил трогательный семейный снимок актрисы (Фото)

27 сентября отметила день рождения американская актриса Гвинет Пэлтроу, но давайте отметим весь род Даннер-Пэлтроу-Мартин.
На фото изображены три поколения: мама Гвинет Блайт Даннер, сама виновница торжества и ее дочь 15-летняя Эппл. Все трое удивительно похожи.
"Вот этих трех добрых, талантливых, милых, гибких, прекрасных женщин. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Желаю вам самого лучшего года!" - написал Дерек под снимком, намекая на то, что 15-летняя Эппл вполне может продолжить актерскую династию. К слову, мама Гвинет, Блайт Данннер - лауреат премии "Тони" и двух прайм-тайм премий "Эмми".
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Today is the middle one's birthday, but let’s celebrate the entire Danner-Paltrow-Martin bloodline. Here are three kind, talented, sweet, lithe (rhymes with Blythe!), wonderful women. The apple doesn't fall from the tree—and neither does Apple. Wishing you the absolute bestest year ever @gwynethpaltrow!
Муж Гвинет, режиссер и продюсер Брэд Фэлчак, тоже не мог оставить этот день незамеченным. Супруге он посвятил трогательный и длинный пост, в котором рассказал, почему считает ее "величайшим человеческим существом, которое когда-либо встречал".
Она не идеальна - она любит "грязный" юмор, сердится на водителей, пьет по утрам кофе, считает обезвоживание изъяном своего характера, а неправильно приправленная еда ранит ее чувства.
Несмотря на все эти недостатки, ее дар возвышает ее - голубые глаза, которые видят лучшее в людях, которых она любит. Мягкие, трудолюбивые руки, которыми готовит самые вкусные блины. Крайнее любопытство и еще более крайняя храбрость.
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For my dear @realmrvalentino because I could not be with you tonight... @bradfalchuk and i love you #valentino1963
Она неумолимая мать и мачеха, лучшая жена, все ее друзья знают, что она их герой, и никто не исполняет эту роль лучше. Она бесконечно привлекательная и преуспевает во всем, что делает - пьет ли виски или ест что-то жареное.
В такие моменты она все равно умудряется выглядеть блестяще. С днем рождения, дорогая. Знаю, что я не единственный человек, который скажет: "Слава богу, что ты родилась". Просто знай: я люблю тебя", - написал Брэд.