Лучший друг Гвинет Пэлтроу выложил трогательный семейный снимок актрисы (Фото)

Новости шоу бизнеса:В честь дня рождения подруги журналист Дерек Бласберг опубликовал в соцсетях редкий снимок именинницы.

27 сентября отметила день рождения американская актриса Гвинет Пэлтроу, но давайте отметим весь род Даннер-Пэлтроу-Мартин.

На фото изображены три поколения: мама Гвинет Блайт Даннер, сама виновница торжества и ее дочь 15-летняя Эппл. Все трое удивительно похожи.

"Вот этих трех добрых, талантливых, милых, гибких, прекрасных женщин. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Желаю вам самого лучшего года!" - написал Дерек под снимком, намекая на то, что 15-летняя Эппл вполне может продолжить актерскую династию. К слову, мама Гвинет, Блайт Данннер - лауреат премии "Тони" и двух прайм-тайм премий "Эмми".

Муж Гвинет, режиссер и продюсер Брэд Фэлчак, тоже не мог оставить этот день незамеченным. Супруге он посвятил трогательный и длинный пост, в котором рассказал, почему считает ее "величайшим человеческим существом, которое когда-либо встречал".

Она не идеальна - она любит "грязный" юмор, сердится на водителей, пьет по утрам кофе, считает обезвоживание изъяном своего характера, а неправильно приправленная еда ранит ее чувства.

Несмотря на все эти недостатки, ее дар возвышает ее - голубые глаза, которые видят лучшее в людях, которых она любит. Мягкие, трудолюбивые руки, которыми готовит самые вкусные блины. Крайнее любопытство и еще более крайняя храбрость.

Она неумолимая мать и мачеха, лучшая жена, все ее друзья знают, что она их герой, и никто не исполняет эту роль лучше. Она бесконечно привлекательная и преуспевает во всем, что делает - пьет ли виски или ест что-то жареное.

В такие моменты она все равно умудряется выглядеть блестяще. С днем рождения, дорогая. Знаю, что я не единственный человек, который скажет: "Слава богу, что ты родилась". Просто знай: я люблю тебя", - написал Брэд.