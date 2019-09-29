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Крис Мартин и Дакота Джонсон снова вместе: совместное появление на публике (Фото)

Крис Мартин и Дакота Джонсон снова вместе: совместное появление на публике (Фото)
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Звездная парочка впервые за долгое время появились на публике вместе.

В пятницу, 27 сентября, пара присутствовала на мероприятии Whitaker Peace and Development Initiative в Нью-Йорке.

Мартин надел черный костюм с черным галстуком, а Дакота выбрала элегантное платье с интересным принтом. Поверх плеч актриса накинула пиджак своего парня, когда вечером стало прохладней.

Новость о том, что британский музыкант и американская актриса снова начали встречаться, обрадовала всех. Помимо того, как сообщают инсайдеры, именно бывшая жена Мартина, Гвинет Пэлтроу, была неотъемлемой частью их воссоединения. "Гвинет - это тот, кто подтолкнул их к этому", - сказал инсайдер.

Екс-супруги и родители 15-летней дочери Эппл и 13-летнего сына Моисея, расстались в марте 2014 года. В браке они прожили 10 лет. Их развод был завершен в июле 2016 года. Вскоре, в сентябре 2018 года, Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака. "Гвинет счастлива, если Крис счастлив. Она хочет только лучшего для него", - продолжил инсайдер.

 
 
 
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Chris and Dakota, Yesterday in New York #chrismartin #willchampion #jonnybuckland #guyberryman #coldplay

Публикация от oldplay (@coldplay.fans.world)

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Напомним, что в декабре 2017 года было объявлено, что актриса "50 оттенков серого" и солист группы "Coldplay" встречаются.

Пара провела романтическое свидание в Монтауке, штат Нью-Йорк, в прошлом месяце после того, как помирилась. "Они сидели за столом в компании с другом, их было трое. Дакота немного обняла Криса, и они мило беседовали", - сообщил источник. "Это было очень мило, - добавил инсайдер, отметив, что пара покинула ресторан вместе, держась за руки". 

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Все по теме:

Крис Мартин, Coldplay, Знаменитости, Актриса, Звезды, Музыкант, Влюбленные, Звездная пара, Пара, Дакота Джонсон.
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