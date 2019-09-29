Крис Мартин и Дакота Джонсон снова вместе: совместное появление на публике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звездная парочка впервые за долгое время появились на публике вместе.

В пятницу, 27 сентября, пара присутствовала на мероприятии Whitaker Peace and Development Initiative в Нью-Йорке.

Мартин надел черный костюм с черным галстуком, а Дакота выбрала элегантное платье с интересным принтом. Поверх плеч актриса накинула пиджак своего парня, когда вечером стало прохладней.

Новость о том, что британский музыкант и американская актриса снова начали встречаться, обрадовала всех. Помимо того, как сообщают инсайдеры, именно бывшая жена Мартина, Гвинет Пэлтроу, была неотъемлемой частью их воссоединения. "Гвинет - это тот, кто подтолкнул их к этому", - сказал инсайдер.

Екс-супруги и родители 15-летней дочери Эппл и 13-летнего сына Моисея, расстались в марте 2014 года. В браке они прожили 10 лет. Их развод был завершен в июле 2016 года. Вскоре, в сентябре 2018 года, Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака. "Гвинет счастлива, если Крис счастлив. Она хочет только лучшего для него", - продолжил инсайдер.

Напомним, что в декабре 2017 года было объявлено, что актриса "50 оттенков серого" и солист группы "Coldplay" встречаются.

Пара провела романтическое свидание в Монтауке, штат Нью-Йорк, в прошлом месяце после того, как помирилась. "Они сидели за столом в компании с другом, их было трое. Дакота немного обняла Криса, и они мило беседовали", - сообщил источник. "Это было очень мило, - добавил инсайдер, отметив, что пара покинула ресторан вместе, держась за руки".