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Пенелопа Крус на кинофестивале в роскошном белом платье (Фото)

Пенелопа Крус на кинофестивале в роскошном белом платье (Фото)
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Пенелопа Крус является одной из самых известных испанских актрис, поэтому она всегда попадает в список приглашенных на масштабные события.

Накануне, 27 сентября, в Сан-Себастьяне состоялся кинофестиваль, на который прилетела Пенелопа Крус с целью представить новый фильм со своим участием "Осиная сеть" (Wasp Network). Однако не только презентацией завершилась торжественная церемония.

Во время награждения лауреатов 45-летняя Пенелопа Крус получила почетную награду Donostia Award. Стоит отметить, что испанка является одной из самых молодых номинантов, которым удалось получить награду.

Для появления на публике Пенелопа Крус традиционно выбрала наряд от Chanel, отдав предпочтение красивому белому оттенку. Платье актрисы было декорировано перьями страуса, а пышная юбка напоминала стиль 80-х.

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Однако на этом сюрпризы не завершились. Вручить награду оскароносной испанке вышел известный музыкант Боно. 59-летний вокалист группы U2 является близким другом Пенелопы, поэтому, когда он вышел на сцену, чтобы вручить ей награду, актриса изрядно удивилась. Рок-музыкант стал на одно колено, поцеловав руку выдающейся актрисе, а она в свою очередь отразила его жест, чуточку опустившись к его руке.

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Кинофестиваль, Кинопремия, Премия, Chanel, Знаменитости, Звезды, Награда, Пенелопа Крус, Наряд, Боно, Donostia Award, Осиная сеть.
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