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Хейли Болдуин радуется "свадьбе мечты" с Джастином Бибером: где и как состоится церемония

Хейли Болдуин радуется "свадьбе мечты" с Джастином Бибером: где и как состоится церемония
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер и Хейли Болдуин наконец-то отпразднуют свадьбу своей мечты, через год после того, как расписались. Модель чувствует, как будто она живет в сказке.

Брак Джастина Бибера и Хейли Болдуина был проведен не в самых романтических . Они юридически связали себя узами брака 13 сентября 2018 года в здании суда Нью-Йорка. Теперь, спустя год, у них, наконец, будет настоящая свадебная церемония, на которой соберутся семья и друзья.

"Хейли так счастлива, что она устраивает свадьбу своей мечты с мужчиной своей мечты, ничто не может быть чудесней", - говорит инсайдер.

"Но это не значит, что это был легкий путь. Несмотря на то, что она чувствует, что живет в сказке, было также много сложных обстоятельств, которые она и Джастин пережили вместе. Не всегда было легко, но оно того стоило, потому что они стали ближе, чем когда-либо", - продолжает инсайдер. Джастин боролся с затяжной депрессией в начале этого года, но сейчас чувствует себя лучше.

"Хейли так счастлива, что в этот особый день у нее будут все ее близкие, вся ее семья и все ее самые близкие друзья. Несмотря на то, что они уже женаты, это по-прежнему знаменательный день как для Хейли, так и для Джастина, потому что они предают друг друга перед Богом перед всеми своими близкими в качестве свидетелей".

Банановый принт или костюм клоуна: Джастин Бибер выбирает наряд для своей свадьбы

Церемония состоится 30 сентября на роскошном курорте Montage Palmetto Bluff площадью 20 000 гектаров в Блаффтоне, штат Южная Каролина. Джастин даже шутил в Instagram 26 сентября о том, какой смокинг он должен надеть на церемонию, демонстрируя некоторые из лучших вариантов, включая розовый костюм с рубашкой с рюшами, смокинг с радужным принтом и даже смокинг клоуна.

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