Хейли Болдуин радуется "свадьбе мечты" с Джастином Бибером: где и как состоится церемония

Брак Джастина Бибера и Хейли Болдуина был проведен не в самых романтических . Они юридически связали себя узами брака 13 сентября 2018 года в здании суда Нью-Йорка. Теперь, спустя год, у них, наконец, будет настоящая свадебная церемония, на которой соберутся семья и друзья.

"Хейли так счастлива, что она устраивает свадьбу своей мечты с мужчиной своей мечты, ничто не может быть чудесней", - говорит инсайдер.

"Но это не значит, что это был легкий путь. Несмотря на то, что она чувствует, что живет в сказке, было также много сложных обстоятельств, которые она и Джастин пережили вместе. Не всегда было легко, но оно того стоило, потому что они стали ближе, чем когда-либо", - продолжает инсайдер. Джастин боролся с затяжной депрессией в начале этого года, но сейчас чувствует себя лучше.

"Хейли так счастлива, что в этот особый день у нее будут все ее близкие, вся ее семья и все ее самые близкие друзья. Несмотря на то, что они уже женаты, это по-прежнему знаменательный день как для Хейли, так и для Джастина, потому что они предают друг друга перед Богом перед всеми своими близкими в качестве свидетелей".

How Hailey Bieber Is Prepping for Her Wedding With Justin Bieberhttps://t.co/tVh7ii5SX1 pic.twitter.com/OdGZ8GWFmY

