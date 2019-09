Настоящая француженка: стильная Ирина Шейк на Неделе моды в Париже (Фото)

Известная супермодель стала звездой дефиле Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже. Однако внимание фанатов она успела привлечь еще до прохода по подиуму.

Ирина Шейк обладает такой уверенностью и обаянием, что даже в мятом платье чувствует себя комфортно и соблазняет миллионы поклонников.

Шейк часто дефилирует на фэшн-показах. Вот и на Неделе моды в Париже многие дизайнеры рады сотрудничеству с именитой моделью. На днях манекенщица стала звездой презентации весенне-летней коллекции Isabel Marant.

Однако внимание поклонников она привлекла еще задолго до выхода на подиум - папарацци успели подловить Ирину по пути на шоу.

New: Irina Shayk arriving to the Isabel Marant presentation during Paris Fashion Week on Thursday (September 26th) afternoon. pic.twitter.com/gilpqOd15H

— Irina Shayk News (@ShaykIrinaNews) September 27, 2019