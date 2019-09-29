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Воскресенье, 29.09.2019
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Настоящая француженка: стильная Ирина Шейк на Неделе моды в Париже (Фото)

Настоящая француженка: стильная Ирина Шейк на Неделе моды в Париже (Фото)
19:29 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:На днях Ирина Шейк в очередной раз лишила дара речи гостей модного показа.

Известная супермодель стала звездой дефиле Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже. Однако внимание фанатов она успела привлечь еще до прохода по подиуму.

Ирина Шейк обладает такой уверенностью и обаянием, что даже в мятом платье чувствует себя комфортно и соблазняет миллионы поклонников.

Шейк часто дефилирует на фэшн-показах. Вот и на Неделе моды в Париже многие дизайнеры рады сотрудничеству с именитой моделью. На днях манекенщица стала звездой презентации весенне-летней коллекции Isabel Marant.

Однако внимание поклонников она привлекла еще задолго до выхода на подиум - папарацци успели подловить Ирину по пути на шоу.

Шейк была одета в мини-платье розового оттенка и коричневые сапоги. Образ знаменитость дополнила поясом и клатчем. Да, Ирина в последнее время даже в повседневной жизни отдает предпочтение смелым образам.

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Однако, глядя на модель, нельзя не заметить складки на ее платье. Скорее всего, дело в составе ткани. Впрочем, поклонники были восхищены красотой и грацией знаменитости. Ее подтянутые ноги и походка супермодели вряд ли кого-то оставят равнодушным. Умеет же Ирина привлечь внимание!

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Париж, Ирина Шейк, Фото, Неделя моды в Париже, Российская супермодель.
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