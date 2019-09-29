Настоящая француженка: стильная Ирина Шейк на Неделе моды в Париже (Фото)

Известная супермодель стала звездой дефиле Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже. Однако внимание фанатов она успела привлечь еще до прохода по подиуму.
Ирина Шейк обладает такой уверенностью и обаянием, что даже в мятом платье чувствует себя комфортно и соблазняет миллионы поклонников.
Шейк часто дефилирует на фэшн-показах. Вот и на Неделе моды в Париже многие дизайнеры рады сотрудничеству с именитой моделью. На днях манекенщица стала звездой презентации весенне-летней коллекции Isabel Marant.
Однако внимание поклонников она привлекла еще задолго до выхода на подиум - папарацци успели подловить Ирину по пути на шоу.
New: Irina Shayk arriving to the Isabel Marant presentation during Paris Fashion Week on Thursday (September 26th) afternoon. pic.twitter.com/gilpqOd15H
— Irina Shayk News (@ShaykIrinaNews) September 27, 2019
Шейк была одета в мини-платье розового оттенка и коричневые сапоги. Образ знаменитость дополнила поясом и клатчем. Да, Ирина в последнее время даже в повседневной жизни отдает предпочтение смелым образам.
New: Irina Shayk leaving Isabel Marant fashion show during Paris Fashion Week on Thursday (September 26th) Good Job! pic.twitter.com/2Qx85b99sV
— Irina Shayk News (@ShaykIrinaNews) September 27, 2019
Однако, глядя на модель, нельзя не заметить складки на ее платье. Скорее всего, дело в составе ткани. Впрочем, поклонники были восхищены красотой и грацией знаменитости. Ее подтянутые ноги и походка супермодели вряд ли кого-то оставят равнодушным. Умеет же Ирина привлечь внимание!