Янина Соколова показала раритетное фото из студенческого общежития

Украинская телеведущая Янина Соколова, которая в прошлом году ошарашила заявлением, что у нее рак, показала, как выглядела в студенческие годы.

На своей странице в Facebook телеведущая опубликовала воодушевляющий пост, сопроводив его архивным, черно-белым фото.

"Это фото сделано 17 года назад. Ханижный, полный тараканов и плесени общежития Университета им. Карпенка-Карого на Лукьяновке", - написала Соколова.

Известная журналистка рассказала, как плакала вечерами, потому что столица была для нее чужой, а люди еще больше.

"У меня ничего нет. Будущее неизвестно, хочу новые кроссовки, сходите на концерт Эльзы океан, а денег нет, сосед Богдан из Франковска отварил наркотики, которые воняли на весь этаж. Я не завидую этой девушке. Я просто хочу ее понять", - вспоминает Янина.

Кроме этого, телеведущая призывает своих читателей не заниматься тем, что не нравится, ведь от этого счастливее не станешь: "Мы все умрем. Когда - неизвестно. Но это точно. Подумайте на минуту, будете ли вы волноваться в этот период страх того, что может произойти или нет. Страх потерять отношения, работу, друзей, мотивацию. Наверное, нет. Ты будешь думать только об одном. Это важнее чувствовать".

"Никогда не теряй веры в себя. Все будет хорошо, я проверила", - подытожила Соколова.

Напомним, что Янина Соколова смогла побороть рак, пройдя длительный курс лучевой и химиотерапии. После лечения она сняла фильм о себе "Я, Нина", а позже, с группой "Друга Ріка", - клип, который посвятила онкобольным.