Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

"У меня рак": известная украинская журналистка ошарашила сеть своим признанием

"У меня рак": известная украинская журналистка ошарашила сеть своим признанием
15:05 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Янина Соколова рассказала, что семь месяцев назад у нее выявили рак, который она успешно поборола.

"Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его поборола", — написала Соколова, сообщив, что проходила лечение в Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook и опубликовала фото, как выглядит сейчас.

По словам Соколовой, несмотря на то, что в период реабилитации она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапиии, в результате чего потеряла волосы, брови и ресницы, у нее осталась огромная любовь в сердце.

"Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, присоединена к аппаратам, с катетарамы по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце". – отметила Янина Соколова.

Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологииЧитать полностью

Телеведущая отметила, что за эти семь месяцев она сделала немало: создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и КИНО с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионные курсы в Screen School, издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который скоро выйдет в прокат в Париже.

Также, Янина отметила, что в Украине общество не готово сосуществовать с онкобольными, а по статистике в Украине примерно каждый 42-й человек болеет онкозаболеванием.

"Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Испорченный материал. Мусор, не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе", - отметила Янина Соколова.

После перенесенного заболевания Янина решила помочь украинцам, больным раком. С этой целью вместе с командой она создала мультимедийный проект "Я, Нина", который призван изменить отношение общества к людям, больным раком. "Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому спасение от рака — это любовь", — подчеркнула Соколова.

ТОП-6 правил, помогающих защититься от рака

Она добавила, что "рак не выбирает", а "уничтожает всех, независимо от того слесарь ты или известная телеведущая" и призвала регулярно проверять состояние своего здоровья. "Цените каждый день. Живите на полную! Проверяйте собственное здоровье регулярно! Любите этот мир и сделайте жизнь такой, за которую стоит бороться", - подытожила журналистка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Журналистка, Признание, Янина Соколова, Поборола рак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь