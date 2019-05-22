"У меня рак": известная украинская журналистка ошарашила сеть своим признанием

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Янина Соколова рассказала, что семь месяцев назад у нее выявили рак, который она успешно поборола.

"Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его поборола", — написала Соколова, сообщив, что проходила лечение в Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook и опубликовала фото, как выглядит сейчас.

По словам Соколовой, несмотря на то, что в период реабилитации она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапиии, в результате чего потеряла волосы, брови и ресницы, у нее осталась огромная любовь в сердце.

"Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, присоединена к аппаратам, с катетарамы по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце". – отметила Янина Соколова.

Телеведущая отметила, что за эти семь месяцев она сделала немало: создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и КИНО с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионные курсы в Screen School, издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который скоро выйдет в прокат в Париже.

Также, Янина отметила, что в Украине общество не готово сосуществовать с онкобольными, а по статистике в Украине примерно каждый 42-й человек болеет онкозаболеванием.

"Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Испорченный материал. Мусор, не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе", - отметила Янина Соколова.

После перенесенного заболевания Янина решила помочь украинцам, больным раком. С этой целью вместе с командой она создала мультимедийный проект "Я, Нина", который призван изменить отношение общества к людям, больным раком. "Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому спасение от рака — это любовь", — подчеркнула Соколова.

Она добавила, что "рак не выбирает", а "уничтожает всех, независимо от того слесарь ты или известная телеведущая" и призвала регулярно проверять состояние своего здоровья. "Цените каждый день. Живите на полную! Проверяйте собственное здоровье регулярно! Любите этот мир и сделайте жизнь такой, за которую стоит бороться", - подытожила журналистка.