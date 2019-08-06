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Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
14:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры: Украинская телеведущая Янина Соколова 3 месяца назад поразила и растрогала поклонников признанием о том, что пережила рак.

Журналистка Янина Соколова, сегодня, 6 августа, в своем YouTube канале разместила тизер фильма "Я, Нина" – мультимедийного проекта, который имеет за цель изменить отношение социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей. 

Украинская телеведущая в своем Facebook разместила фото, на котором предстала после 30 лучевых терапий и 4-х курсов химиотерапии. Вместе с тем, анонсировала запуск мультимедийного проекта "Я, Нина".  

"В этом проекте я расскажу свою личную историю, расскажу о том, что пришлось пережить мне, моей семье и моим близким друзьям. Я поделюсь своим собственным опытом и расскажу, где брать силы, когда земля убегает из-под ног. Верю, что моя история вдохновит тех, кто только столкнулся с недугом и не знает, как к этому относиться и где искать помощи, а также тех, кто уже отчаялся и перестал бороться", – отметила телеведущая.  

К фильму присоединились самые близкие друзья журналистки – фронтмен группы "Друга ріка", актер театра и кино Валерий Харчишин, который сыграет роль мужа Нины. Роль хирурга Нины сыграет актриса Валерия Ходос. Главной героиней Ниной предстанет перед камерами журналистка Янина Соколова. 

"Ура. Мы выиграли финансирование в питчинге Госкино Украины. Друзья, мы благодарим всех, кто помогал и будет помогать нам сделать фильм "Я, Нина" реальностью. Мы очень верим в этот проект. И делаем его в большой любви. Сегодня я покажу Вам первый тизер, смонтированный нами с одесской истории фильма, которую мы полностью отсняли благодаря вашей поддержке! Любите друг друга!️ Только любовь способна делать чудеса и побеждать самые страшные недуги! И не забудьте сходить к врачу, даже если вас ничего не беспокоит, но существует минимальный риск!", – написала Янина Соколова в сообщении в Facebook. 

По сюжету фильма, молодая успешная журналистка Нина живет счастливой жизнью: любимый муж, двое детей, любимая работа и друзья. Впрочем однажды ей диагностируют рак. 

Нине делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодой врач с международным опытом. Именно она становится для Нины самым близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления. 

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Главная героиня пытается не сдавать позиции на работе и дома, впрочем болезнь заставляет меняться. Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти глубокий контакт с собой. 

Женщина начинает дышать полной грудью и делать так, как не сделала бы никогда раньше. Столкнувшись с глубоким одиночеством, Нина находит в себе силы, чтобы начать все с новой страницы. 

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Кино, Фильм, Журналистка, Украинская телеведущая, Янина Соколова.
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