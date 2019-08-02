Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского
Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Дублированный трейлер фильма "Зеровилль" с Джеймсом Франко в главной роли (Видео)

Дублированный трейлер фильма "Зеровилль" с Джеймсом Франко в главной роли (Видео)
22:04 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры: В сети появился дублированный трейлер комедийной драмы о голливудской мечте "Зеровилль".

Режиссером картины выступил Джеймс Франко, который также и сыграл в ней одну из главных ролей.

Также в фильме снимались Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни МакБрайд, Дэйв Франко, Томас Иэн Николас, Крэйг Робинсон.

Айк Джером - 24-летний студент-аутист, который учится на архитектора, но на самом деле мечтает о кинематографе. Приехав в Голливуд, он сразу же становится горячей темой обсуждений из-за своей необычной татуировки. Впоследствии студента принимают на работу костюмера и его карьерный рост стремительно набирает обороты, что делает Айка еще ближе к своей мечте.

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

В украинский прокат "Зеровилль" выйдет 12 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Джеймс Франко, Видео, Трейлер, Зеровилль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Крах ДРСМД: реакция МИД Украины
Крах ДРСМД: реакция МИД Украины
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Егору Криду запретили въезд в Украину: детали
Егору Криду запретили въезд в Украину: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь