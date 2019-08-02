Дублированный трейлер фильма "Зеровилль" с Джеймсом Франко в главной роли (Видео)

Новости культуры: В сети появился дублированный трейлер комедийной драмы о голливудской мечте "Зеровилль".

Режиссером картины выступил Джеймс Франко, который также и сыграл в ней одну из главных ролей.

Также в фильме снимались Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни МакБрайд, Дэйв Франко, Томас Иэн Николас, Крэйг Робинсон.

Айк Джером - 24-летний студент-аутист, который учится на архитектора, но на самом деле мечтает о кинематографе. Приехав в Голливуд, он сразу же становится горячей темой обсуждений из-за своей необычной татуировки. Впоследствии студента принимают на работу костюмера и его карьерный рост стремительно набирает обороты, что делает Айка еще ближе к своей мечте.

В украинский прокат "Зеровилль" выйдет 12 сентября.