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Божена Рынска заговорила о самоубийстве после обвинений в избиении покойного мужа

Божена Рынска заговорила о самоубийстве после обвинений в избиении покойного мужа
Обновлено 23:16 Ср, 23 Декабрь 2020 Телеграф фото: Hello

Президент российского издательского дома "Собака" (Санкт-Петербург) Вероника Белоцерковская опубликовала сообщения об "избиении" основателя НТВ Игоря Малашенко его супругой Боженой Рынской.

Поводом для нового витка разборок между бывшими подругами стали скриншоты переписки, которые были размещены в Instagram-аккаунте Белоцерковской.

В частности речь идет о переписке периода, когда супруг Рынской, Игорь Малашенко, еще был жив. Тогда женщина окровенно поделилась со своей подругой о проблемах в отношениях с супругом. В оправдание того, что ворошит грязное белье, Белоцерковская сказала, что публикует скриншоты сообщений из-за того, что "Божена грозится судом".

"Я ж Игоря избила до кровавых гематом", — отмечается в переписке. В другом сообщении раскрывается причина: "Когда узнала, что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива". Также там используются выражения "старый нудный маразматик" и "придурок".

В свою оередь, на эти "реки" "сора из избы" Рынска написала на своей странице в Facebook следующее: "Если со мной что-то случиться вскорости  - это дело рук Ники Белоцерковской, доведение до самоубийства. Пожалуйста, если в этот раз я не выживу, займитесь доведением дела до суда".

Отметим, что в конце марта 2020 года Божена Рынска стала матерью. Для рождения она воспользовалась услугами суррогатной матери, которую врачи оплодотворили замороженным биоматериалом Малашенко. Вскоре у них родилась дочь.

Журналист Игорь Малашенко покончил с собой на фоне тяжелой депрессии в феврале 2019 года. А в марте Рынска предприняла попытку самоубийства, перед которой несколько раз попадала в больницу и перенесла клиническую смерть.

Напомним, Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018 года пара оформила отношения официально.

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Все по теме:

Скандалы, Божена Рынска, Вероника Белоцерковская, Игорь Малашенко.

Автор:

Телеграф
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