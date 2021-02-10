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Я точно не жаворонок: Соломия Витвицкая рассказала, как ей удается все успевать

Я точно не жаворонок: Соломия Витвицкая рассказала, как ей удается все успевать
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая ежедневно ведет эфиры, путешествует и по Украине, и по миру. "Телеграф" решил узнать, как же ей удается все успевать.

Секрет телеведущей заключается в том, что она правильно расставляет приоритеты и планировать свое время. Все просто.

Также, Соломия признается, что не любит вставать рано, но, если надо, то готова в любое время быть в нужном месте. Если ей никуда не нужно спешить, то ведущая просыпается ближе к девяти утра.

"Я точно не жаворонок" - говорит Витвицкая.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая разводится после 8 лет брака

Ранее, Соломия Витвицкая рассказала "Телеграфу" как случилось так, что она не обула туфли в прямом эфире на телеканале "1+1".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Телеведущая, 1+1, Соломия Витвицкая.
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