Я точно не жаворонок: Соломия Витвицкая рассказала, как ей удается все успевать

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая ежедневно ведет эфиры, путешествует и по Украине, и по миру. "Телеграф" решил узнать, как же ей удается все успевать.

Секрет телеведущей заключается в том, что она правильно расставляет приоритеты и планировать свое время. Все просто.

Также, Соломия признается, что не любит вставать рано, но, если надо, то готова в любое время быть в нужном месте. Если ей никуда не нужно спешить, то ведущая просыпается ближе к девяти утра.

"Я точно не жаворонок" - говорит Витвицкая.

Ранее, Соломия Витвицкая рассказала "Телеграфу" как случилось так, что она не обула туфли в прямом эфире на телеканале "1+1".