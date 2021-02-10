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Курьезы в прямых эфирах: Соломия Витвицкая рассказала, что помогает преодолевать такие моменты

Курьезы в прямых эфирах: Соломия Витвицкая рассказала, что помогает преодолевать такие моменты
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В ноябре 2020 года известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в курьезную ситуацию в прямом эфире. Телеведущая сняла туфли на высоких каблуках и ее ноги попали в объектив оператора.

В интервью для "Телеграфа" Соломия рассказала, как же произошло, что она не обула туфли, и что помогло ей преодолеть курьез.

Оказалось, что Витвицкая тогда подменяла коллегу в вечернем эфире. А так, как студии немного отличаются расстановкой камер и столами, телеведущая по привычке сняла туфли, не подумав про то, что ноги будут в кадре.

"В новой студии я не привыкла к тому, что в кадре видно ноги ведущей, форма стола такова, что оставляет их открытыми. Вот я и сняла туфли" - говорит Соломия.

О курьезе она узнала уже после эфира. Признается, что не думала, что это облетит украинские СМИ. Однако никаких насмешек не было, даже наоборот многие зрители, подписчики поддержали ведущую.

"Было очень много комментариев, которые меня тронули. Спасибо всем и каждому! Перечитала все в своем Инстаграме и на страницах канала!" - рассказала Витвицкая, добавив, что во время прямого эфира почти каждый день что-то случается, однако это не всегда заметно зрителю.

Ранее, "Телеграф" писал, что Витвицкая ошарашила публику новостью о разводе со своим супругом после 8 лет брака.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, 1+1, Соломия Витвицкая, Куртез.
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