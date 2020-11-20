Ведущая 1+1 попала в курьезную ситуацию в прямом эфире (видео)

Ведущая программы новостей Соломия Витвицкая, которая не впервые попадает в курьезную ситуацию, снова позабавила зрителей.

Так, сидя за столом, в прямом эфире телеведущая сняла новые туфли на высоких каблуках и ее ноги попали в объектив оператора.

"Забыла и не надела. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", - написала Витвицкая на своей личной странице в Инстаграм.

Ведущая ТСН на канале "1+1" получила от внимательных подписчиков шквал сообщений в директ.

"Спасибо за поддержку и понимание!" - написала Соломия.

Ранее "Телеграф" писал, что в этом году Соломия Витвицкая отдыхала в Карпатах, где собирала грибы и с удовольствием делилась кадрами с отпуска.