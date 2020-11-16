День работников радио и ТВ: подборка курьезов и ляпов ведущих

В понедельник, 16 ноября, в Украине отмечается официальный праздник - День работников радио, телевидения и связи Украины.

История этого праздника началась 16 ноября 1924 года после выхода в Харькове первой в Украине радиопрограммы.

Позже День работников радио и ТВ был установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне работников радио, телевидения и связи" в 1994 году.

"Телеграф" собрал для вас самые курьезные моменты и ляпы украинских телеведущих в прямом эфире, которые поднимут вам настроение.

Конфуз с Маричной Падалко

В украинской ведущей телеканала "1+1" Марички Падалко в прямом эфире информационной программы "ТСН" выпал передний зуб. Но, как профессионал, Падалко спрятала его подальше и, как ни в чем не бывало, продолжила вести программу.

Случай в Нью-Йорке

В начале ноября, во время последних дней голосования на выборах президента США, телеведущий Игорь Пупков вел прямой репортаж с главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В один момент к журналисту подбежал мужчина и начал издавать безумные стоны прямо в ухо корреспонденту.

Ролик сразу стал вирусным.

Как Соломия Витвицкая и Татьяна Хомич обманули зрителей

В конце июля 2020 года, освещая захват автобуса террористом в Луцке, в прямом эфире оконфузились телеведущие канала "1+1" - Соломия Витвицкая и Татьяна Хомич.

Так, в сети попало видео, на котором Витвицкая, рассказывая о новых деталях инцидента, передает слово коллеге Хомич, которая якобы должна работать намного ближе к захваченному автобусу. Но, судя по видео, две телеведущие стояли в трех шагах друг от друга. Зачем это было сделано - непонятно.

Далее смотрите самые уморительные ляпы репортеров и телеведущих во время прямых включений.

Мат во время интервью журналиста черкасского телеканала "Антенна" Валерия Воротника и мэра города Анатолия Бондаренко.

Читать с суфлера нужно с паузами

Тот самый "грязный и вонючий" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Тарас Шевченко противостоял "советскому режиму":

Спортивный комментатор Игорь Цыганык во время прямого эфира упал со стула. Бывает)

Не с ведущими, но тоже подойдет.

При обращении президента Украины Владимира Зеленского украинский телеканал ICTV пустил титры из сериала "Нюхач".

Стоить добавить, что в нашей жизни никто не застрахован от курьезных ситуаций. Поэтому постараемся не слишком серьезно относиться к маленьким промахам наших светочей журналистики.

"Телеграф" поздравляет всех работников радио и телевидения в Украине с их профессиональным праздником!