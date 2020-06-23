Телеведущая Соломия Витвицкая показала фото с путешествия в Карпаты: ходила за грибочками

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась фотографиями из путешествия в Карпаты.

Так, недавно телеведущая отправилась в лес за грибами.

"В горах гуляла, грибы собирала. По грибы ходила раз еще совсем маленькой. Сейчас не испугал ни дождь, ни ветер - собрали целую корзину - будет вкусный грибной супчик. Я не опытный грибник, но мне понравилось", - написала под фото знаменитость.

Для похода в лес Соломия выбрала комфортную одежду - костюм цвета хаки, ботинки и бейсболку.

View this post on Instagram A post shared by Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) on Jun 20, 2020 at 2:08am PDT

Как сообщалось ранее, не так давно Лидия Таран в Инстаграме опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в костюме водолаза на берегу моря. Судя по всему, фото архивные, так как к ним звезда решила добавить геолокацию на Basse-Normandie, France.