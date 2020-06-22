Йога - это сила: телеведущая Лидия Таран удивила сложными асанами (Фото)

Не так давно Лидия Таран в Инстаграме опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в костюме водолаза на берегу моря. Судя по всему, фото архивные, так как к ним звезда решила добавить геолокацию на Basse-Normandie, France.

"Здесь вы видите жадную человека на отдыхе. Она пытается поплавать, "пойожитись і пооеканитись" одновременно. Йога - это мой ресурс! Океан - мое место силы. Плавание в открытой воде- мой незакрытый гештальт. Этим фото ровно год - я будто тогда знала, что в следующий раз неизвестно когда снова увижу эту большую воду и себя на Нормандские побережье, ех", - написала Лидия Таран под фото.

Некоторые пользователи, увидев публикацию ведущей, не понимают - как им теперь смотреть выпуски новостей. Другие пользователи Сети заметили, что Лидия на снимках похожа на ниндзя - такая же смелая.

"Лидия, вы прекрасны", "Костюмчий класнный", "Полезный и хороший отдых! И асаны у Вас прекрасно получаются", "Ниндзя", "Какая пластика у вас", "Как после этого смотреть выпуски ТСН с тобой!?", "Какая вы молодец!", - написали подписчики.

View this post on Instagram A post shared by Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran) on Jun 21, 2020 at 7:52am PDT

Напомним, популярная украинская телеведущая Лидия Таран воспитывает 13-летнюю дочь от популярного телеведущего Андрея Доманского. О своей личной жизни журналистка не любит говорить, считая, что ее отношения не должны становится предметом для всеобщего обсуждения. Также звезда "1+1" активно ведет Instagram-аккаунт, который уже насчитывает 114 тис подписчиков.