"И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским

Леся предложила Пополавскому стать ее крестным в обмен на статус блогера-миллионника.

Известная украинская телеведущая Леся Никтюк сделала поющему ректору Михаилу Поплавскому интересное предложение. Девушка провела прямой эфир с ректором в соцсети, где и предложила Поплавскому "породниться".

"Давайте так: я вам помогу набрать миллион подписчиков в Instagram, а вы станете моим крестным. Как только наберется миллион подписчиков, вы возьмете крыжму, и мы пойдем в церковь: во Владимирский собор или любую другую - там уже договоримся. Обязательно положите в конверт деньги и золотую цепочку с крестиком. А еще крестный должен дарить мне подарки на день рождения, День святого Николая и день Леси – 14 раз в году", - предложила ведущая Нового канала Поплавскому.

Поплавский согласился на такой бартер с телеведущей.

Добавим, что у Леси Никитюк сейчас 3,4 млн подписчиков, а у Поплавского 540 тыс.