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Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
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Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь

Соломия Витвицкая: жизнь похожа на серфинг - только опускаешь голову - сразу падаешь
09:13 Сегодня Телеграф

Телеведущая Соломия Витвицкая лично сообщила о разрыве отношений в соцсети. И хотя слухи о разводе ходили уже несколько месяцев, даже близкие знакомые не знали о проблемах в отношениях звездной четы. С младшим на восемь лет Владом Кочатковым они были вместе почти восемь лет. В сентябре 2013 года сыграли роскошную свадьбу на стадионе «Олимпийский», радовали поклонников романтическими фотографиями с путешествий.

Причины развода супруги не комментируют.

"Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите - это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!", - лишь отметила Соломия в соцсети.

Ранее Влад в интервью признавался, что ему неловко быть в тени звездной жены. Чтобы преодолеть семейные трудности и справиться с проблемами, пара даже обращалась к психологу и искренне старалась спасти брак в течение года.

Накануне объявления новости о кардинальных изменениях в жизни Соломия Витвицкая дала интервью "Телеграфу", но искусно уклонялась от вопросов о муже.

- Недавно ты вернулась из путешествия по Америке, почему без мужа?

- Я поехала сама по приглашению подружек, и летом тоже путешествовала с подругами. Они такие счастливые были! У девушек также появилась возможность поехать где-то на экскурсию, пока мужчины были дома с детьми.

Соломія Вітвіцька

- У вас с мужем не совпадают графики, или способ отдыха?

- Думаю, что одно и то же ... Но это путешествие было давно спланировано именно с подругами. Мне важно было встретить Новый год именно с ними, мне на фоне наших расстояний и карантинов очень их не хватает. Одна живет в Лос-Анджелесе, другая - в Коста-Рике. Как раз на новогодние праздники у меня выпал отпуск, в это время были доступные цены на билеты в ЛА. Конечно, сомневалась из-за карантина. Но я все взвесила и решила рискнуть. Все-таки я очень соскучилась по подругам и путешествиям. Сначала я прилетела в ЛА, а потом уже там бронировала билеты далее. Так оказалось дешевле.

Соломия Витвицкая с мужем Владом

Мне нравится жить не в  гостиницах, а у знакомых, потому что так видишь страну с другой стороны, не как турист. Есть возможность больше познакомиться с бытом, увидеть по-особенному даже популярные места, познакомиться глубже с культурой.

На этот раз меня больше всего поразил природный контраст, когда мы с солнечного пляжа оказались в заснеженных горах. Моя подруга Инна так спланировала, что один день мы катались на роликах на Венис-Бич, очень известном пляже на побережье. А на следующий день мы поехали в горы. Всего 80 км - и мы попали в зимнюю сказку, падал такой пушистый густой снег. Мы радовались как дети, прекрасно провели время, хотя и не смогли подняться по канатной дороге. А через несколько часов нас ждал настоящий экстрим - дороги замело. Все авто были на летней резине, там вообще не пользуются зимней, так как в ЛА очень тепло. Съехать с горы вниз было невозможно, машины разворачивало, выносило на обочину, образовались заторы. Было довольно опасно. Да еще и у нас разрядились телефоны, не было связи. Муж Инны, который остался дома с детьми, очень переживал. 80 км мы преодолевали на протяжении 13 часов.

А в Коста-Рике живет моя подруга, киевлянка, она два года жила в Малайзии, а теперь вот переехала с семьей в Америку. Чтобы попасть в страну нужно заполнить анкету, получить QR-код, который позволяет въезд.

- Там ты смогла покорить волны, встала на доску?

- Это оказалось не так просто. Мы часа два проходили инструктаж на пляже, учились держать баланс, стоять на доске. А я так рвалась в океан. Это действительно непревзойденные ощущения, когда под тобой этот организм океана, а ты мчишься на волне. Самое важное - не смотреть под ноги, а только вперед. Только опускаешь голову, сразу падаешь. Так и в жизни.

Соломия Витвицкая

- В последнее время ты и эфиры ежедневно ведешь, и по Украине много путешествуешь, как все успеваешь?

- Просто надо расставить приоритеты и правильно планировать свое время. И мне в прошлом году путешествия были очень нужны. Как глоток воздуха, так лечу душу!

- Наверное, встаешь очень рано?

- Я точно не жаворонок. Но, если надо, то, конечно готова в любое время быть в нужном месте. Вот недавно я ночевала в новом доме у кумы Светланы Тарабаровой за городом. А на 9 утра у меня была фотосессия на канале. Я встала очень рано, позавтракала с крестником Иваном, и при полном параде была на месте. Но обычно я просыпаюсь около девяти.

Светлана Тарабарова: со вторым ребенком я забыла про сон, а бутерброды и чай заменили мне правильное питание

 
 
 
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Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

 

- У тебя был необычный ретрообраз?

- Известный фотограф Ростислав Репка решил превратить девушек, которые его вдохновляют, в кинодев французского кино 30-40 годов ХХ века. Тогда был модным стиль съемки Аркур. Это был для меня очень необычный образ: мокрые волосы, макияж, одежда, особенно свет. Я уже видела этот фотоальбом, где снялись известные телеведущие, спортсменки, актрисы ... 37 женщин, которых любят украинцы. Ирма Витовская, Лидия Таран, Алла Мазур, Тоня и Нина Матвиенко, Ирина Данилевская, Катя Кухар... Каждая оставила свое послание о счастье, вдохновении, о том, как не сдаваться в жизни. Мне понравилось.

- Сама не думала об актерстве?

- В детстве я мечтала быть актрисой. Тогда я жила во Львове, и на момент выбора вуза у нас не было каких-то курсов, даже выездного факультета актерского. Поэтому я выбрала гуманитарный вуз - журналистику. Хотя мы с мамой разговаривали о моем увлечении. Но подошли к выбору прагматично. Это же были 90-е, жили мы очень скромно. Реально не было финансовой возможности, чтобы отправить меня в Киев на учебу, потому что надо было там снимать жилье, заниматься у преподавателей, серьезно готовиться. Я понимала, что поступить в институт имени Карпенко-Карого не так уж и просто. Поэтому я пошла в Львовский университет, на факультет журналистики и совсем не жалею об этом. Позже я таки пошла в студию «Черный квадрат», занималась с профессионалами, получила много инструментов, которыми теперь пользуюсь как ведущая. Работа над собой всегда идет.

- Как это помогает преодолевать курьезные моменты в прямых эфирах? Как так случилось, что ты забыла надеть туфли?

- Просто я вела дневные эфиры в одной студии, а потом подменяла коллегу в вечернем - в другой. Они немного отличаются расстановкой камер, столами. В новой студии я не привыкла к тому, что в кадре видно ноги ведущей, форма стола такова, что оставляет их открытыми. Вот я и сняла туфли. Делаю это довольно часто, трудно выстоять час на высоких каблуках.

 

Узнала о курьезе уже после эфира. Не думала, что это облетит СМИ. Но мне понравилась поддержка людей. Было очень много комментариев, которые меня тронули. Спасибо всем и каждому! Перечитала все в своем Инстаграме и на страницах канала! На самом деле, прямой эфир - это живой организм, и почти каждый день что-то случается. Но это не всегда заметно зрителю.

- Ты сейчас активно худеешь, как успехи?

- После затяжного карантина и локдауна, удивительного для нас всех, у меня увеличились объемы, как и у многих, и надо было возвращаться в форму. Я пошла на бокс к известному тренеру, занимаюсь с ним. Добавила немного кардио. Кроме того, мое питание стало более контролируемым. Благодаря специальной онлайн-программе, специально для меня, учитывая мои показатели здоровья и личные вкусы, разработали полезное меню на каждый день. Ежедневно мне присылают список продуктов и рецепты достаточно простых блюд.

Также я занимаюсь специальными тренировками, когда ко мне подключают электроимпульсы, благодаря которым эффективно сокращаются мышцы. После таких занятий крепатура такая, будто 2 часа в спортзале работала.

- Удобно звезде ходить на работу с судочками?

- На приготовление пищи я трачу около получаса вечером. И беру с собой на работу. Кстати, у нас на канале, многие приносят еду с собой. Это очень удобно. Не нужно думать, где бы пообедать или поужинать. Иногда просто не успеваешь, и можешь перехватить что-то вредное, какие-то булки съесть. Я по себе знаю, если в течение дня не получу необходимое количество продуктов, то вечером я буду очень голодная, и могу съесть все, что вижу.

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В прошлом году у меня был очень крутой результат. Я похудела на три килограмма, существенно уменьшились объемы, по 7-8 см. Но потом я поехала в отпуск и немного расслабилась, в путешествиях не всегда удавалось питаться вовремя. А у меня такой организм, если его вовремя не покормить, то он пугается, и накапливает. Сейчас я подобрала для себя оптимальный курс, чтобы стать стройнее.

- Говорят, ты готовишь новый телевизионный проект?

- Пока не могу раскрывать подробностей. Но это совсем другой для меня опыт. Это проект, связанный с ТСН. Истории, которые вдохновляют. Больше сказать пока не могу. Ждите весной на телеканале "1 + 1"!

Ранее "Телеграф" рассказывал о телеведущей Юлии Бориско, которая уволилась с "1+1" и открыла собственный проект на YouTube.

Фото: Соломия Витвицкая Instagram

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Путешествия, 1+1, Соломия Витвицкая.
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