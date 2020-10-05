Нашла внутреннее равновесие: журналистка рассказала о жизни после увольнения с "1+1"

Украинская журналистка Юлия Бориско 7 сентября этого года сообщила, что приняла решения уйти с телеканала "1+1", на котором работала телеведущей с 2001-го года.

Юлию Бориско украинские зрители знают как ведущую выпуска ТСН на телеканале "1+1", а также ведущую ночных выпусков, которые выходят после 23:00. Свою работу в позднем выпуске ТСН называла "поцелуем в лоб на ночь" и считала, что программа должна содержать главные новости и нести определенный заряд позитива.

На своей официальной странице в Facebook журналистка писала, что в ее жизни это было вторым расставанием с каналом. Впервые она уволилась в 2004 году через, как она пишет, "цензуру" и протест против "темников"; во второй раз ушла "по согласию сторон".

"Канал требовал больше, чем я могла ему дать. И мы с ним уже несколько раз подходили к этой черте", - писала Бориско.

После ухода украинская журналистка призналась, что у нее "не было плану "Б" и запасного аэродрома": "Звучит все еще страшно. Но это уже не кризис, как я поняла на шестой день безработицы. Это - поиск".

Также Бориско признается, что она стала намного живее, чем была в последние годы. "Если ты не реализуешь свой врожденный талант на благо человечества, где-то на облаке тихо плачет Григорий Сковорода. Его идея "родной работы" предусматривает, что счастье в работе возможно лишь, когда человек на своем месте. На чужом месте ей тупо не везет", - пишет Юлия.

Сейчас журналистка активно общается со своими друзьями и коллегами, которым в свое время тоже пришлось пройти неопределенность после увольнений: "Обнадеживающая тенденция: никого жизнь не оставила за бортом".

При все этом Бориско не теряет веры в лучшее. В своем аккаунте она пишет, что отыскала внутренние равновесие: "Разве это не лучшее, что может случиться со взрослым человеком?! И как его удержать?.. Впрочем, ответ очевиден: не удерживать! Остается только то, что не держишь".

Пользователи пожелали украинской журналистке успешных достижений, а также подметили, что новые перемены в жизни позитивно отразились на внешности Юлии.

Отметим, что по версии журнала "Фокус" Юлия Бориско занимала 22 место в рейтинге самых успешных телевизионных ведущих Украины.