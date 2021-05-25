Притула уже трижды папа: как выглядят все его дети и жена на фото

25 мая популярный украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. У шоумена родилась вторая доченька, которую назвали Стефания.

Теперь Сергей Притула - многодетный отец, у которого "сыночек и две лапочки дочки".

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Отметим, что вот супруга шоумена, Екатерина Сопельник, пока не многодетная мама, ведь старший сын Сергея Притулы, Дмитрий, родился в первом браке. А она подарила мужу двоих девочек - Соломию и Стефанию.

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Сергей Притула и Екатерина Сопельник познакомились во время работы на одном из телеканалов. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и даже свадьба, которая состоялась 28 августа 2015 года, была тайной. На ней присутствовали только самые родные и близкие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Со своей первой супругой, Юлией Андрейчук, Сергей познакомился в 2007 году в Тернополе. В браке с ней, в 2008 году, у них родился сын Дмитрий. Отметим, что мальчик очень часто проводит время с отцом, и судя по снимкам, которые шоумен публикует в соцсетях, то и хорошо ладит с мачехой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Уже во втором браке, Сергей стал папой доченьки. 27 июля в 2017 году родилась Соломия. Девочка растет настоящей папиной дочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Ну и с 25 мая, у Сергея есть еще одна девочка в семье.

Ранее, "Телеграф" писал, что после того, как Сергей Притула заявил, что он завершает свою карьеру на телевидении и покидает свою "вторую семью" - комедийную студию "Варьяты-шоу", в проекте появился новый герой - Святослав Марченко.